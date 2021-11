Winston: Technologie problémy s dodavateli nakonec vyřeší

Clifford Winston z Brookings Institution se domnívá, že z dlouhodobějšího hlediska budou řešením problémů v dodavatelských řetězcích nové technologie. Na Yahoo Finance vysvětloval, že tahounem změn tedy bude soukromý sektor, který posune možnosti ve využívání současné státem spravované infrastruktury.



Ekonom poukázal na to, že současné problémy ve výrobních vertikálách často souvisí se stavem infrastruktury, kterou spravuje stát. V budoucnu podle něj dojde k tomu, že technologie, jakými je například autonomní řízení, umožní intenzivnější využívání současné infrastruktury. Platí to o silnicích, které budou využity na vyšší kapacitu díky autonomním vozům, ale třeba i o lodní dopravě.



Winston připomněl, že v USA jsou nyní testovány jak autonomní osobní automobily, tak nákladní vozy. Jejich testy jsou ale omezené jen na určité státy a města a podle experta je třeba je rozšířit na celostátní úroveň. K tomu je nutné vytvořit standardy, které by autonomní vozy měly splňovat, což je práce pro Kongres.







O technologie související s autonomním řízením je podle experta velký zájem a budoucnost v něm vidí jak technologické společnosti, tak tradiční automobilky. Do této technologie tak proudí hodně peněz a podle Winstona se nacházíme ve fázi, kdy různé společnosti zkouší různé přístupy. Jak dlouho bude trvat, než se technologie budou skutečně široce používat v praxi?



Winston míní, že bude trvat tak sedm let, než se rozjede skutečně rozšířené testování a blízko budou zmíněné standardy pro autonomní vozy. Tedy požadavky na to, co vlastně od autonomních vozů čekáme a jaké podmínky by měly splňovat v praktickém provozu. A dalších minimálně sedm let pak podle experta budeme čekat na to, až bude dokončena infrastruktura potřebná pro masovější rozšíření autonomních vozů.



Celkově tak hovoříme o nějakých patnácti letech, což Winston považuje za optimistický odhad. Poukázal ale i na to, že o rozšíření autonomního řízení se nesnaží jen Spojené státy, ale i země jako Čína. USA tak nakonec mohou za světovým vývojem zaostávat.







Pro ropu peníze nejsou



Tenze ve výrobních vertikálách jsou často zmiňovány i ve vztahu k ropě. CNBC v této souvislosti poukázala na novou analýzu , podle které by na uspokojení poptávky po černém zlatě bylo do roku 2030 potřeba investovat v tomto odvětví asi 600 miliard dolarů. Jenže jak banky, tak různé finanční skupiny radši financují projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie a podle CNBC tak objem financí jdoucích směrem k fosilním palivům klesl v roce 2020 meziročně o 9 %. Takzvané ESG investování tak podle CNBC vede k nedostatku úvěrového financování pro ropný sektor, respektive pro fosilní paliva obecně.



