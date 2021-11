Wozniak o Applu, technologiích a společnosti, která si právě změnila jméno

Spoluzakladatel Applu Steve Wozniak poskytl rozhovor Yahoo Finance, kde hovořil o svém aktuálním pohledu na tuto společnost a celé odvětví technologií. Na začátku odpovídal na otázku, jak moc je pro důležité vyrábět si vlastní čipy? Jeho reakce zněla, že velmi. Proč?



Wozniak vysvětloval, že firmy podobné Applu při návrhu a výrobě svých produktů obvykle jdou za výrobci čipů, kteří jim prezentují své produkty, jejich možnosti a podmínky, za jakých jsou ochotni a schopni je dodávat. Nabídka těchto dodavatelů tak do značné míry definuje vlastnosti výsledného produktu. ovšem začíná u toho, co lidé od produktu požadují, a pak se snaží správně nakonfigurovat celý produkt s tím, že není svázán omezeními na straně dodavatelů.



Wozniak byl tázán na to, zda má ještě prostor pro vylepšování Watch. V odpovědi dlouze popisoval, že tento produkt má ve velké oblibě a využívá jej pro řadu věcí. K tomu dodal, že obecným trendem je miniaturizace a tento produkt jde přesně tímto směrem, ale k vysvětlení toho, kam dál by se mohl ještě posouvat, nedošlo.



Wozniak byl následně tázán na to, zda dalším hitem nebudou nějaké chytré brýle. Odpověděl, že pokusy tu byly a jemu by se takový produkt líbil. S brýlemi přišel i , o kterém Wozniak v rozhovoru v narážce na aktuální dění hovořil jako o firmě, „která si změnila jméno.“ A několikrát zdůraznil, že si své jméno za dobu své existence nemění, což říká něco o kvalitě značky.



Jaké má podle experta vlastně problémy a jsou řešitelné? Wozniak na tuto otázku odpověděl, že se to dá přirovnat k vývoji osobnosti. Po dosažení určitého věku je totiž na změnu osobnosti, včetně toho, jak člověk jedná s jinými lidmi, třeba nějakého většího šoku. V případě firem a je to podle experta také a firma se tak asi nijak výrazně nezmění přesto, že má nyní jiné jméno. Změny by mohly vyvolat faktory jako regulace a dozor.



Výrazným posunem k lepšímu by pak podle Wozniaka bylo jen to, kdyby dal lidem možnost zaplatit si za to, že je nebude nijak sledovat. Uživatelé by se tak rozdělili na ty, kteří by za nevysoký poplatek získali soukromí, a na ty, kterým nevadí sbírání dat, tudíž nic neplatí.



Wozniak následně krátce hovořil o své nové show Lovci jednorožců, ve které chce prezentovat mladé firmy širší veřejnosti, ze které by do těchto společností mohli přicházet investoři. Jde podle něj o prospěšnou formu demokratizace investic. Následně dodal, že při investování dělají všichni chyby, on sám se například domníval, že „tu není místo pro Uber“.



V odpovědi na dotaz týkající se potenciálu kryptoměn Wozniak hovořil o tom, že se mu líbí „matematická čistota“ bitcoinu. Kryptoměny podle něj budou využívány, zároveň ale dodal, že už dnes je k dispozici řada platebních systémů, včetně Pay. Jistý si pak podle svých slov není tím, zda je u kryptoměn výhodou to, že operace s nimi jsou anonymní, protože „každý by měl být schopen stát si za tím, co dělá.“



Zdroj: Yahoo Finance