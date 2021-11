Siemens navýšil zisk i divendu. Očekává ale další problémy s dodavateli a komponenty

Německá průmyslová skupina zvýšila v uplynulém finančním roce čistý zisk o 59 procent na 6,7 miliardy eur a překonala tak svou vlastní prognózu, kterou v loňském fiskálním roce několikrát zvýšila. Akcie po výsledcích stagnují.



Finanční rok 2021 byl prvním rokem pod vedením generálního ředitele Rolanda Busche. A byl také prvním fiskálním rokem bez energetické součásti Energy, kterou firma vyčlenila do samostatné divize. Ta pak loni na podzim vstoupila na burzu. v ní drží už jen menšinový podíl a označuje se za technologicky zaměřenou firmu.



Siemens očekával celoroční zisk v rozmezí 6,1 miliardy až 6,4 miliardy eur. Tržby se zvýšily o 13 procent na 62,3 miliardy eur. Firma zvýší dividendu o 50 eurocentů na čtyři eura na akcii.



Busch uvedl, že má za sebou velmi úspěšný start, ke kterému pravděpodobně přispělo i to, že byla ušetřena velké části ztrát bývalé energetické divize. Busch vidí optimisticky i nový fiskální rok, který začal v říjnu. Prognóza je však spíše opatrná. Firma uvedla, že očekává podobný hospodářský výsledek jako v uplynulém roce, kdy ale výsledky podpořil také mimořádný zisk 1,5 miliardy eur. Tempo růstu výnosů ale podle prognózy zpomalí a bude se pohybovat kolem pěti procent.



Stejně jako jiné firmy se i potýkal s obtížemi kvůli nedostatku polovodičů a dalších komponentů způsobenými problémy v dodavatelských řetězcích. Minulý měsíc švýcarský konkurent uvedl, že krize v dodavatelském řetězci bude podle jeho názoru pokračovat i v příštím roce. Firma proto snížila výhled tržeb, uvedla agentura Reuters.



Siemens působí i v České republice, kde má sedm výrobních závodů, rozsáhlou obchodní strukturu, dvě centra sdílených služeb, 13 vývojových center a oddělení a deset kompetenčních center s globální působností. Hlavní tuzemské výrobní závody má v Trutnově, a to na nízkonapěťovou spínací techniku, a v Mohelnici a ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde se vyrábějí elektromotory.