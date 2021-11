OPEC snížil výhled poptávky po ropě na čtvrté čtvrtletí. Příští rok počítá se silným růstem

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) snížila s ohledem na růst cen energií výhled poptávky po ropě na poslední čtvrtletí letošního roku. Svou prognózu silného růstu poptávky na příští rok však sdružení velkých těžařů ve své pravidelné měsíční zprávě dnes ponechalo beze změny. Spotřeba ropy v příštím roce podle něj přesáhne úroveň roku 2019, tedy před příchodem pandemie.



V letošním čtvrtém čtvrtletí OPEC v celém světě očekává průměrnou poptávku po ropě 99,5 milionu barelů denně, což je o 330.000 barelů denně méně než v prognóze z minulého měsíce. Výhled růstu poptávky v tomto roce organizace snížila o 160.000 na 5,65 milionu barelů ropy denně.



"Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 se předpokládá zpomalení tempa oživení kvůli vyšším cenám energií," uvedl OPEC. Organizace revizi směrem dolů přičetla i slabší poptávce v Číně a v Indii.



Revize výhledu znamená, že světová spotřeba by měla podle organizace překročit hranici 100 milionů barelů denně ve třetím čtvrtletí příštího roku. To je o tři měsíce později, než OPEC prognózoval minulý měsíc.



Ceny ropy se letos v případě typu Brent vyšplhaly na tříleté maximum nad 86 dolarů za barel. OPEC a jeho spojenci v čele Ruskem, což je skupina označovaná OPEC+, totiž postupně zvyšují těžbu, zatímco poptávka se zotavuje z dopadů pandemie. Vzrostly také ceny zemního plynu a uhlí.



OPEC rovněž uvedl, že v příštím roce očekává růst světové poptávky po ropě o 4,15 milionu barelů denně, což se proti prognóze z minulého měsíce nezměnilo. Světová spotřeba se tak dostane nad úroveň roku 2019.



OPEC ve své měsíční zprávě také zvýšil výhled dodávek v příštím roce ze strany amerických těžařů z břidlic. To by mohlo působit proti snaze skupiny OPEC+ vyrovnat trh.