Česká bankovní asociace čeká horší růst HDP. Letos o 2,6 procent, příští rok o 3,9 procent

Česká bankovní asociace v nové prognóze zhoršila odhad růstu české ekonomiky pro letošní i příští rok. Letos čeká na základě odhadů ekonomů českých bank růst HDP o 2,6 procenta a příští rok o 3,9 procenta. Asociace o tom dnes informovala na tiskové konferenci. V srpnové prognóze asociace počítala letos s růstem HDP o 3,4 procenta a příští rok s růstem o 4,5 procenta. Loni ekonomika klesla o 5,8 procenta.Asociace uvedla, že tempo oživení tuzemské ekonomiky v druhé polovině letošního roku bude citelně za odhady minulé prognózy. "Nejen že růst ekonomiky ve třetím čtvrtletí mírně zklamal, ale ani v závěru letošního roku nelze vzhledem k přetrvávajícím problémům v subdodavatelských vztazích a zrychlení inflace očekávat příliš optimistické hodnoty," uvedla asociace.Průměrnou míru inflace ekonomové českých bank očekávají letos nově na 3,8 procenta a pro příští rok odhad výrazně zvýšili na 5,1 procenta, tedy nejvyšší od roku 2008. V srpnu ekonomové bank odhadovali letošní inflaci na tři procenta a v příštím roce na 2,6 procenta. Podle odhadů zdražení v příštím roce bude poměrně plošné kvůli vlivu vysokých cen energií. Podle odhadů by měla inflace dosáhnout vrcholu v prvním čtvrtletí příštího roku. Zároveň ale ekonomové upozornili, že odhady jsou zatíženy výraznou nejistotou, protože není jasné, zda přetrvá snížení DPH na energie, případně v jaké podobě.Rychlejší růst cen také ovlivňuje měnovou politiku České národní banky a podle odhadů ekonomů ČNB bude ještě ve zvyšování úrokových sazeb pokračovat. Na konci letoška by tak měla základní úroková sazba stoupnout na 3,25 procenta. Nyní je přitom 2,75 procenta a bankovní rada ČNB má do konce roku naplánováno již jen jedno standardní měnové zasedání."Podle panelu ČBA však v příštím roce již zvyšování sazeb bude podstatně mírnější a mediánový odhad předpokládá koncem příštího roku sazby v rozmezí 3,25 a 3,5 procenta. Někteří členové panelu navíc očekávají, že ČNB začne v druhé polovině příštího roku již sazby opět snižovat s vidinou zpomalující inflace za horizontem roku 2022," uvedla asociace.Trh práce podle ČBA stále zůstává přehřátý a komplikuje řadě firem další rozvoj. Ekonomové bank v této souvislosti v nové prognóze zlepšily odhad nezaměstnanosti pro letošek na 3,8 procenta a pro příští rok na 3,4 procenta. "Trh práce se pandemii navzdory poměrně rychle navrátil k svému inflačnímu působení. Přispívá k tomu i relativně vysoký podíl zahraničních pracovníků, po nichž bude sílit poptávka od našich regionálních sousedů. U nich se totiž bude v následujících letech demografická situace zhoršovat rychleji než u nás. Navíc se zdá, že se problémy v auto průmyslu se negativně nepromítají do poptávky po práci v jiných sektorech," uvedl hlavní ekonom Citibank Jaromír Šindel.Horší výhled ekonomiky i výrazně vyšší inflaci v příštím roce očekávají ve svých nových prognózách také ministerstvo financí a Česká národní banka. Ta minulý týden zhoršila odhad růstu HDP letos na 1,9 procenta a pro příští rok na 3,5 procenta. Inflaci čeká ČNB nově letos na průměrných 3,7 procenta a příští rok na 5,6 procenta. Ministerstvo pak v úterý zhoršilo odhad růstu ekonomiky pro letošek na 2,5 procenta a příští rok na 4,1 procenta. Průměrná inflace by letos měla být podle ministerstva financí 3,5 procenta a příští rok 6,1 procenta.ČBA zveřejňuje predikci pravidelně jednou za čtvrtletí na základě příspěvků analytiků tuzemských bank.