Klady a zápory investic do ETF podle šéfa ETF Trends

Generální ředitel ETF Trends Tom Lydon se v rozhovoru pro pořad ETF Prime zaměřuje na klady a zápory v oblasti burzovně obchodovaných fondů (ETF). Těm dominují produkty vážené tržní kapitalizací. Prvních pět největších ETF podle spravovaných aktiv tvoří 20 % z celkových 6,7 bilionu aktiv investovaných do ETF kótovaných v USA - a všechny z nich jsou vážené podle tržní kapitalizace.

Mezi pět největších ETF patří ETF SPDR S&P 500 ETF Trust, iShares Core S&P 500 ETF, Vanguard Market ETF, Vanguard S&P 500 ETF a Invesco QQQ Trust, které jsou vážené podle tržní kapitalizace. "Udělali přesně to, co měli," komentuje Lydon. "Díky větší alokaci do nejvýkonnějších akcií při jejich růstu jde téměř o sebenaplňující se proroctví."

Před více než 28 lety bylo první ETF na S&P 500 kótované v USA produktem váženým podle tržní kapitalizace. Za ta léta se však mnohé změnilo. ETF v průběhu času nabrala na síle a místo pouhého sledování vývoje akciových indexů ale už do této oblasti vstupují i významné osobnosti z řad manažerů, včetně Kevina O'Learyho a Cathie Wood z ARK Invest.

Lydon si také ptá, zda celý tento růst bude nebo může v příštích deseti letech pokračovat. Vzhledem k tomu, že akcie s malou kapitalizací mají tendenci časem překonávat ty s velkou, je podle něj důležité diverzifikovat a je důležité, aby investoři zvážili svou tolerance rizika, zvláště když jde o valuace na těchto úrovních.

Jak ale diverzifikovat v době, kdy čtyřicítka v portfoliu 60/40 (kdy se obecně doporučuje držet 60 % portfolia v akciích a 40 % v dluhopisech), je podle Lydona nyní mrtvá a peníze kvůli nedostatečné návratnosti plynou z portfolia dluhopisů do portfolia akcií? Sean O’Hara, prezident Pacer ETF Distributors, se například zaměřuje na dividendovou strategii.

Zdroj: ETFtrends.com