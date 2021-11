Musk by mohl prodat další akcie a čínské tržby překonaly odhady. Evropské burzy však mohou čekat na podněty

Hlavní evropské akciové burzy by v úvodu týdne mohly přešlapovat na místě. Futures na hlavní index blue-chip eurozóny klesá o 0,1 procenta, stejně jako futures na britské akcie. Franckouzkým a německým akciím futures indikují začátek dne na červené nule.

V Hongkongu dnes akcie kolísaly mezi ziskem a ztrátou a v Číně klesaly. Tržby čínských obchodníků se v říjnu zvyšovaly nad odhady a očekávání překonala také průmyslová výroba. Rychleji než v září ale klesaly ceny bydlení a čínská centrální banka nadto dodala systému další injekci likvidity. Čínská kampaň proti zadlužení realitního sektoru je jedním faktorů brzdícícím tamní ekonomiku. Nyní se ale očekává, že Peking by mohl přijít churavějícím developerům na pomoc.

Po čínských datech a kvartálním japonském HDP (anualizovaně klesl proti očekáváním podstatně rychleji, což vyvolává naději na další stimuly) už je dnešní makroekonomický kalendář prázdnější. Z tuzemska dostaneme údaje o obchodní bilanci za září a z USA odpoledne Empire State Manufacturing index.

S čínským prezidentem se na virtuálním summitu setká jeho americký protějšek. O napětí mezi oběma velmocemi se stará problematika Tchaj-wanu a omezení prodejů americké technologie do Číny. Evropské země se mezitím snaží zvládnou narůstající případy covid-19. Rakousko dnes v jednom z nejdrastičtějších přístupů na starém kontinentu umísťuje do lockdownu všechny své občany bez očkování. O nových restrikcích uvažuje také Německo.

V USA reportuje U.S. Foods a start-up na elektromobily Lucid Group. Elon Musk strávil velkou část víkendu diskuzí s Bernie Sandersem na , kde naznačil, že by mohl prodat další akcie své společnosti , což by pro něj znamenalo odvést daně ze zisku z prodeje.

Nabídka americké společnosti NortonLifeLock na splnila jednu z regulatorních překážek v USA, když jí v pátek vypršelo čekací období podle amerického Hart-Scott-Rodino zákona. Podle něj musejí účastníci velkých akvizic pod oznámení před realizací fúze a čekat na souhlas federální vlády.