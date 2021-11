Japonská ekonomika klesla více, než se čekalo, výhled je ale pozitivní

Japonská ekonomika klesla ve třetím čtvrtletí ve srovnání se třemi předchozími měsíci o 0,8 procenta. V celoročním přepočtu se hrubý domácí produkt (HDP) snížil o tři procenta Je to výrazně více, než se čekalo, výhled na konec roku je ale pozitivní. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila japonská vláda.



Pokles třetí největší světové ekonomiky souvisí se slabším vývozem i s nadále nízkou poptávkou domácností, způsobenými koronavirem. Od července do září v Tokiu, Ósace a v dalších regionech platil kvůli pandemii stav nouze. Přestože se v tomto období konaly olympijské hry a paralympiáda, otevírací doba restaurací se zkrátila a velké obchodní domy měly zavřeno, čímž utrpěla zejména gastronomie a cestovní ruch. Poprvé po dvou kvartálech se také o 1,1 procenta snížila soukromá spotřeba.



Kromě toho se vinou problémů s dodávkami a polovodiči snížil i pro japonskou ekonomiku významný vývoz automobilů. Nutnost snižovat výrobu vedla rovněž k poklesu firemních investic, takže méně aut kupovaly i japonské podniky, uvedla agentura Reuters.



Ve druhém čtvrtletí japonská ekonomika ještě díky rozsáhlým firemním investicím rostla o 1,5 procenta. Díky zrušení stavu nouze k 1. říjnu a postupnému uvolňování restrikcí počítá ale řada analytiků s tím, že HDP od října do prosince znovu poroste. Upřesněná data za třetí kvartál Japonsko zveřejní 8. prosince.