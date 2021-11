Použité dražší než nové? V některých segmentech jde o nový normál

Až do pandemie se cena nového auta snížila v okamžiku, kdy odjelo od dealera. To už ale neplatí. Například rok starý Golf byste dnes mohli v Irsku prodat za v průměru o 15 % vyšší cenu, než za kterou jste ho předtím koupili, a to i s 20 000 kilometry na tachometru navíc. Podle ekonoma Toma Gillespieho tento trh prochází „skutečně jedinečným období“.



Ceny v Irsku jsou obzvláště vysoké. Brexit narušil pravidelný tok ojetých aut z Velké Británie a v Evropě je pro vozidla s řízením napravo jen málo alternativ. Tento trend se ale odehrává i v dalších segmentech. Nakupující totiž čelí nedostatkům dodávek a zpoždění a objevilo se také mnoho novinek. Secondhand ekonomika se tak stává hlavním trendem, a to nejen pro spořivé.



Očekává se, že online maloobchodní trh s použitým zbožím letos překročí 65 miliard dolarů, což je v tomto odvětví historické maximum, uvádí průzkum společnosti Mercari. Podle této zprávy tři ze čtyř dotázaných lidí uvedli, že o letošních svátcích pravděpodobně koupí alespoň jeden použitý předmět.





V obchodě s retro domácími potřebami Miss Pixie’s Furnishings and Whatnot ve Washingtonu vzrostly tržby za posledních několik týdnů o 30 %. Velký nárůst vánoční poptávky tak přichází mnohem dříve než obvykle. "Mnoho lidí říká: "Nevím, jestli to, co jsem chtěl koupit, se sem dostane včas," říká Pixie Windsor, majitelka obchodu. Nárůst vidí nejen u menších dárků, jako jsou koktejlové sklenice, karafy a umělecká díla, ale také u stolů a židlí, které lidé potřebují na sváteční večeři. Na rozdíl od nákupů nových položek, které mohou být nedostupné i v showroomech, nabízí Miss Pixie’s zákazníkům možnost „vejít dovnitř, podívat se, sáhnout si na to a my vám to dodáme do pěti dnů,“ řekla.

V Německu byl počet lidí navštěvujících největší inzertní platformu používanou hlavně k prodeji použitého nábytku a elektroniky v březnu o 20 % vyšší než loni, uvedl mluvčí Kleinanzeigen. Mainstreamoví maloobchodníci se k boomu přeprodávání také připojili. Ikea se zaměřuje na recyklaci „milionů kusů nábytku z druhé ruky“, které se jinak každý rok vyhodí, a módní gigant Zalando rozjelo sekci „Pre-Owned“.



Snaha prodávat udržitelnější produkty pomáhá zejména společnostem v oblasti použitého oblečení, uvádí americká e-commerce platforma ThredUp, s tím, že tento segment podle ní do roku 2030 dosáhne dvojnásobku velikosti trhu s rychlou módou. Nezměnila se totiž pouze dostupnost digitálních platforem, ale i motivy spotřebitelů – prodej věcí se pro mnohé stal finanční nutností.





Průzkum společnosti ukázal, že téměř tři čtvrtiny respondentů v USA, Velké Británii, Kanadě, Německu a Francii začaly v loňském roce prodávat použité zboží jako další zdroj příjmů. 14 % z nich uvedlo, že tak učinili konkrétně proto, že přišli o práci.

Kromě toho zpráva Kleinanzeigen v Německu uvádí, že více než polovina lidí, kteří si nedávno koupili použité zboží, uvedla jako klíčový faktor úsporu nákladů – zejména u lidí mladších 30 let, kteří byli krizí v Evropě neúměrně zasaženi.



Kupujících hledající ojetá auta v Německu, například letos v říjnu od září 2020 přibylo o 25 %, napsal Kleinanzeigen. Nabídka těchto vozidel mezitím klesla o 25 % a výrobci jako tvrdí, že bude trvat roky, než nedostatek polovodičů přestane omezovat výrobu nových automobilů.



Deidre Popovich, odborná asistentka na Texaské technické univerzitě, která se zaměřuje na chování spotřebitelů, říká, že silná poptávka po použitém zboží pravděpodobně přetrvá i poté, co opadnou problémy s nabídkou. Je to tím, že mnoho spotřebitelů začalo více přemýšlet o hodnotě a zdokonalily se i digitální nástroje, aby se dalo použité položky nakupovat jednodušeji.



Wendy Hauensteinová spolu se svým manželem provozuje ve Washingtonu 1830 Vintage, malý obchod se starožitným nábytkem a uměním. Položky zveřejňuje na instagramovém účtu a prodávají se během několika minut. Pandemie změnila způsob, jakým ona i další v oboru plní regály. Když se loni z bezpečnostních důvodů přesunuly do online prostředí prodeje nemovitostí a aukce, mělo k nim najednou přísun o stovky lidí více i ze vzdálených míst.



"Lidé přicházejí pro nábytek na terasu, který si dříve mohli vyzvednout v , ale nyní ho už nemůžete sehnat," řekla Hauensteinová na příkladu venkovního setu se třemi židlemi a dvojsedačkou, který viděla online a který by se běžně prodával za 150 dolarů. "A teď by to bylo asi za 550 dolarů. Protože to lidé nemohou sehnat."



