Slovenská ekonomika ve 3. čtvrtletí citelně zpomalila tempo růstu

Slovenská ekonomika ve třetím čtvrtletí vykázala proti předchozím třem měsícům růst o 0,4 procenta, ve druhém kvartálu po revizi údajů vzrostla o 1,9 procenta. Ve svém odhadu to dnes uvedl slovenský statistický úřad. V meziročním srovnání pak tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) výrazně zpomalilo, a to na 1,3 procenta z 9,6 procenta ve druhém čtvrtletí. Analytici slovenského ministerstva financí v reakci uvedli, že za celý letošní rok ekonomika nedosáhne plánovaného růstu 3,7 procenta.



Hodnota HDP se podle statistického úřadu téměř dostala na úroveň roku 2019, tedy před vypuknutím koronavirové krize. Ta od loňska ovlivňuje výkon hospodářství i meziroční srovnání vývoje HDP.



Mírný meziroční růst slovenské ekonomiky ve třetím čtvrtletí podpořila jen domácí poptávka. Na zvýšení přidané hodnoty se z jednotlivých odvětví podílely kromě automobilového průmyslu zejména sektory výroby kovových konstrukcí, jakož i strojů a zařízení. Pokles naopak zaznamenalo stavebnictví, ale i pozemní doprava. Zpřesněné údaje o vývoji HDP slovenští statistici oznámí na začátku prosince.



Automobilový průmysl, který je hlavním motorem slovenské ekonomiky, letos negativně ovlivňuje nedostatek čipů. Kvůli tomu automobilky v zemi opakovaně přerušily produkci.



"Spotřeba domácností nestačila kompenzovat výpadky v průmyslu. Celoroční výkon ekonomiky tak nedosáhne zářijové prognózy (3,7 procenta)," uvedl v komentáři k údajům o vývoji ekonomiky Institut finanční politiky, který je analytickým útvarem ministerstva financí.



Celkový počet zaměstnaných na pětimilionovém Slovensku se po opakovaných poklesech v předchozím období ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšil, a to o 0,2 procenta.



Loni slovenská ekonomika v souvislosti s koronavirovou krizí klesla o 4,4 procenta. Šlo o první pokles hospodářství země od globální finanční krize z roku 2009.