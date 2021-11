Ceny plynu v Evropě klesají. Rusko zvýšilo dodávky, zlepšil se Jamal i tranzit přes Ukrajinu

Rusko dnes zvýšilo dodávky zemního plynu do Evropy přes Polsko a Bělorusko i přes Ukrajinu. To zmírnilo obavy z nedostatku plynu v zimních měsících a vedlo k poklesu velkoobchodních cen plynu v Evropě.



Průtok plynovodem Jamal do Německa na měřicí stanici v německé obci Mallnow u polských hranic se dnes zvýšil na zhruba 12,5 milionu kilowatthodin za hodinu z necelých deseti milionů v úterý. Nárůst zaznamenal rovněž objem zarezervovaných kapacit pro tranzit ropy přes Ukrajinu.



Cena klíčového evropského termínového kontraktu na plyn se dnes propadla až o devět procent, dostala se tak na nejnižší úroveň od 2. listopadu. Později část ztrát smazala a ztrácela necelá čtyři procenta na 67,4 eura (zhruba 1700 Kč) za megawatthodinu (MWh), píše Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin koncem října nařídil státní plynárenské společnosti , aby zvýšila dodávky do Evropy, jakmile budou doplněny domácí zásobníky. V úterý firma oznámila, že začala čerpat plyn do pěti evropských podzemních zásobníků.