Inflace v USA se již blíží svému vrcholu. Na trhy by do roka mohla dorazit korekce, říká ekonom

Hlavní ekonom Analytics Mark Zandi na Yahoo Finance vysvětloval, proč se domnívá, že se inflace v USA blíží svému vrcholu. Obrat by konkrétně mohl přijít na počátku příštího roku a za rok touto dobou se už podle ekonoma o inflaci nemusí hovořit.

Základem uvedeného pohledu na další vývoj je „diagnóza“ současné situace. Ta je podle experta dána zejména tím, že především pandemická „vlna delta“ narušila dodavatelské řetězce po celém světě, ovlivnila negativně i trh práce a v neposlední řadě rovněž chování spotřebitele. Ten se totiž opět posunul k nákupům zboží a směrem od služeb. To vše dohromady zvedlo inflaci v USA na současné vysoké hodnoty. Pokud je tato diagnóza správná a umírní se i pandemické tlaky, inflace poleví a jak bylo uvedeno, někdy za rok se o ní již ani nebude hovořit, domnívá se Zandi.



Není ale americká centrální banka ve své reakci na inflaci přece jen příliš pomalá? Ekonom na tuto otázku odpověděl, že on sám by nechal investory přehodnotit jejich pohled na ukončení kvantitativního uvolňování. V tom smyslu, že by se jejich očekávání posunula směrem k rychlejšímu ukončení nákupu aktiv. A zároveň k rychlejšímu zvedání sazeb, zhruba v rozmezí dvou až tří zvýšení sazeb v příštím roce. Nejde ale o velký rozdíl ve srovnání s tím, v co trhy věří nyní, dodal ekonom.



Klíčovým faktorem je v souvislosti s monetární politikou Fedu vývoj na trhu práce. Zandi míní, že stále existuje prostor pro snížení nezaměstnanosti, která se nyní pohybuje kolem 4,6 %. Před pandemií totiž dosahovala asi 3,5 % a nevyvolávalo to žádné inflační tlaky. Tak tomu může být podle ekonoma i v budoucnu a do pracovní síly se s polevující pandemií vrátí i ti, kteří nyní váhají například kvůli obavám ze svého zdraví.







Poklesy akciového trhu ekonom komentoval s tím, že investoři by jim neměli věnovat velkou pozornost, protože jejich pozice by měly být dlouhodobé. Pravdou ale je, že ceny a valuace akcií leží vysoko a v následujících 12 měsících by na trh mohla dorazit 10 – 15% korekce. „Trhy jsou v pohodě, stále v pohodě a pak najednou v pohodě nejsou,“ dodal Zandi, podle kterého také jeho očekávání obestírá vysoká míra nejistoty daná mimo jiné pandemickým vývojem.



Zdroj: Yahoo Finance