Exxon postupně snižuje emise. Jaká bude jeho role v nízkouhlíkovém světě?

Když The plánovaly rozhovor s ředitelem Exxonu Darrenem Woodsem, dostaly prý řadu žádostí o to, aby rozhovor zrušily. Neučinily tak a první otázka, na kterou se Woodse zeptaly, zněla: Jak si on sám pro sebe srovnává to, že jeho firma na jednu stranu „pohání celý svět“ a zároveň „zabíjí planetu“?



Woods odpověděl, že rozumí zápalu, který je tématu fosilních paliv a globálního oteplování věnován. Poukázal na to, že v řadě oblastí lze „dekarbonizovat“, ale jsou i takové, kde to v současné době ještě neumíme. by pak podle jeho slov mohl se svou expertizou pomoci v překlenování současného období, kdy ještě nemalá část světového hospodářství fosilní paliva používá.



„Pro mě je to o tom, jak rozumně přejít od jednoho k druhému, jak dosáhnout té správné rovnováhy,“ pokračoval ředitel. Není to ale tak, že pokud bude skutečně dosaženo oné rovnováhy, nebude tu už pro firmy jako místo? Woods s tím nesouhlasí a poukazuje na studie, podle kterých by v roce 2050 při plnění emisních cílů měl v energetice hrát důležitou roli vodík, zachycování a skladování uhlíku či třeba biopaliva. A to jsou podle něj všechno oblasti, kterým se věnuje v rámci svých snah o posun směrem k obnovitelným energiím. A také jde o aktivity, ve kterých může využít i své stávající know-how.





Woods popisoval, jak se různé aktivity Exxonu v oblasti obnovitelných zdrojů postupně sdružovaly do divize „Low Carbon“. K tomu dodal, že nejde cestou, kdy by se zbavoval svých aktiv s cílem přesunout emise ze své rozvahy do rozvahy jiné firmy. Namísto toho se snaží o snížení emisí u aktivit, kterým se věnuje, což je podle něj „to pravé řešení“.



Ohledně hospodaření firmy ředitel uvedl, že by měla dosáhnout růstových cílů nastavených v roce 2018, a to s „mnohem menším objemem kapitálu“. Výše investic pak bude dána tím, kolik ziskových projektů bude k dispozici v „nízkouhlíkovém světě“. Ohledně vývoje v celém odvětví Woods uvedl, že nyní je situace dána převisem poptávky nad nabídkou, kterou poznamenaly nízké investice. To, jak bude jejich výše v budoucnu ovlivněna strukturálními, tedy dlouhodobými faktory, je pak podle ředitele těžké říci. Bude totiž záviset na tom, jakou cenu je společnost ochotná platit za přechod na nový systém.



Jak bude vypadat v roce 2050? Woods odpověděl, že to bude záviset na technologickém vývoji. Hovořit se dá například o scénáři, kdy se lidé nezaměří na fosilní paliva samotná, ale na emise a jejich zachycování. Nebo svět může jít cestou nových zdrojů energie a výsledek pak bude úplně jiný.



