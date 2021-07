Chevron a Exxon se vezou na vlně plastů. Jejich zisky jsou největší od dob před pandemií

Americký ropný gigant měl ve druhém čtvrtletí nejvyšší zisk za uplynulých šest kvartálů. Vydělal 3,1 miliardy dolarů proti ztrátě 6,1 miliardy USD (66,4 miliardy Kč) ve stejném období loni. Firma dnes také uvedla, že jí vyšší ceny ropy umožní obnovit odkup akcií. Zpět v zisku je i konkurenční ExxonMobil, uvedla firma ve své tiskové zprávě. Výsledky obou firem překonaly očekávání analytiků. Jejich zisky jsou podle agentury Bloomberg největší od dob před pandemií. Kromě energií a jejich cen rostla i poptávka po plastech.



Ropa a plyn se obchodují blízko mnohaletých maxim, protože spotřeba pohonných hmot se po pandemii zvyšuje. Rozhodnutí Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) prodloužit omezení těžby do příštího roku drží cenu ropy vysoko. Severomořský Brent je teď nad 75 dolary za barel, americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) nad 73 USD.



Chevron loni snížil výdaje, aby prosperoval při ceně nad 50 dolary za barel. To druhému největšímu producentovi ropy v USA spolu s vyššími cenami zajistilo největší tok hotovosti za dva roky, umožnilo splatit dluh a obnovit odkup akcií.



Firma program odkupu akcií přerušila začátkem loňského roku, když kvůli pandemii prudce klesla poptávka po ropě. Obnoví ho v tomto čtvrtletí.



"Snažíme se získat zpět investory... poptávka po našich produktech se plně zotavila, poptávka po našich akciích se zotavuje,“ řekl podle agentury Reuters generální ředitel Chevronu Michael Wirth.



Od dubna do června prodával barel americké ropy za 54 dolarů. Ve stejném období loni za něj dostával 19 dolarů. Celková produkce ropy a plynu se meziročně zvýšila o pět procent na 3,13 milionu barelů denně.

Zisky Chevronu se vracejí na předpandemické úrovně:

ropa plasty zisk cena" src="/Fotobank/590f0ae7-91d6-4496-a25e-4ce0c4e47b97?width=500&height=371&action=Resize&position=Center" />



Vyšší poptávka po energiích a také po plastech pomohla i konkurentovi ExxonMobil, který vykázal ve čtvrtletí zisk 4,69 miliardy dolarů proti ztrátě 1,08 miliardy USD ve stejné době loni. Je to je jeho nejvyšší zisk za déle než dva roky, uvedl Bloomberg.

Následující graf ukazuje, jak akcie Exxonu sledovaly rally v cenách ropy. Letos se jim vede lépe než akciím Chevronu.



Exxon akcie ropa komodity" src="/Fotobank/fb2091c6-f355-410e-a850-cafc5d63ce5f?width=500&height=376&action=Resize&position=Center" />

, který během pandemie osekával výdaje a propustil 14.000 zaměstnanců, se snaží vystříhat zpětných odkupů akcií, čímž je ve čtveřici ropných supergigantů trochu brzdou. Odvětví, které musí reagovat na požadavky spojené se změnou klimatu, se snaží nalákat investory na masivní návratnost v době, kdy je dividendový výnos v indexu S&P 500 na minimech za dvě dekády.

Generální ředitel Darren Woods si jako hlavní prioritu stanovil snižování nadbytečného dluhu. Firma dnes také oznámila, že celoroční výdaje se budou nacházet na spodní úrovni dříve oznámeného rozpětí mezi 16 až 19 miliardami dolarů.

Zdroje: ČTK, Bloomberg