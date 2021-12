Facebook požádal soud o zamítnutí antimonopolní žaloby americké obchodní komise. Hraje se o prodej Instagramu a Whatsappu

Provozovatel internetové sociální sítě , která je součástí americké společnosti Meta Platforms, ve středu požádal soud, aby zamítl antimonopolní žalobu, kterou na něj podala americká Federální obchodní komise (FTC). Tato žaloba mimo jiné vyzývá soud, aby firmě nařídil prodej dvou velkých divizí - Instagramu a WhatsAppu. Informovala o tom agentura Reuters.



Facebook uvedl, že FTC neposkytla žádná věrohodná fakta na podporu svého tvrzení, že podnik má takovou tržní sílu, aby mohl tlačit vzhůru ceny v oblasti sociálních sítí. Dodal, že FTC neprokázala, že nezákonným způsobem bránil své monopolní postavení.



Kromě zamítnutí žaloby požaduje, aby FTC nesměla žalobu znovu předložit v upravené podobě. Usiluje rovněž o to, aby se na kauze přestala podílet předsedkyně FTC Lina Khanová, a to proto, že firmu kritizoval ještě před nástupem do komise.



Obchodní komise původně zažalovala ještě za administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Soud však letos v červnu její žalobu odmítl. V srpnu pak FTC podala novou žalobu. Ta nadále zahrnuje obvinění, že využil převzetí aplikací Instagram a WhatsApp k posílení svého monopolního postavení. Nová žaloba také stále usiluje o soudní opatření, které by mohlo zahrnovat požadavek, aby firma aplikace Instagram a WhatsApp prodala.



Facebook je největší internetovou sociální sítí na světě. Aplikaci pro sdílení fotografií Instagram koupil v roce 2012 a komunikační aplikaci WhatsApp v roce 2014. Společnost zahrnující všechny tyto služby se původně jmenovala , nedávno se však přejmenovala na Meta Platforms.