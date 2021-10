Už ne Facebook, ale Meta. Zuckerberg mění název i logo a cílí na nové technologie

Společnost se přejmenuje na Meta, oznámil včera na konferenci šéf podniku Mark Zuckerberg. Nové jméno, jež bude zastřešovat služby jako či Instagram, odkazuje na takzvané metaverzum, tedy internetový svět, který společnost buduje. Firma změní i logo, kterým napříště bude modrý symbol nekonečna. Výběr řeckého slova "meta", které může znamenat například "mimo", nebo "za", má podle Zuckerberga demonstrovat, že "je vždy možné vybudovat něco dalšího". Kritici společnosti mají za to, se jedná o zastírací manévr, který firmu problémů nezbaví.



Změna názvu přichází v době, kdy americký internetový gigant bojuje s kritikou zákonodárců i regulačních orgánů ohledně své tržní síly, algoritmických rozhodnutí a toho, jak na svých platformách přistupuje k projevům nenávisti či dezinformacím.



Zuckerberg očekává, že metaverza bude během příštího desetiletí používat miliarda lidí. Tento internetový svět bude podle místem, kde budou lidé moci komunikovat, pracovat a vytvářet produkty a obsah v rámci nového ekosystému, který vytvoří "miliony" pracovních míst.



Název "Facebook" už prostě nezahrnuje "vše, co děláme", řekl Zuckerberg při vysvětlování změny značky. Kromě stejnojmenné sociální sítě společnost nyní zastřešuje Instagram, Messenger, brýle pro virtuální realitu Oculus Quest, platformu virtuální reality Horizon a další.



"Dnes jsme vnímáni jako společnost působící v oblasti sociálních médií," konstatoval Zuckerberg. "Ale v naší DNA jsme společnost, která vytváří technologie pro propojování lidí," dodal.



Facebook silně investoval do virtuální a rozšířené reality a hodlá propojit téměř tři miliardy uživatelů prostřednictvím několika zařízení a aplikací. Minulý týden oznámil, že plánuje v Evropské unii v příštích pěti letech vytvořit 10.000 pracovních míst se zaměřením na budování metaverza.



Rebranding, tedy přejmenování firmy, neodstraní nesčetné problémy , které v posledních týdnech odhalily tisíce interních dokumentů, napsala agentura AP. Americká média z nich nadále publikují informace. Svědčí mimo jiné o neschopnosti firmy čelit nenávistnému obsahu na svých platformách v zemích jako je Indie, kterým není věnována taková pozornost jako Spojeným státům. Také dokumentují frustraci mnohých zaměstnanců , kteří v zákulisí vyjadřují výhrady vůči přístupu vedení k problematickému obsahu, který se na platformách objevuje.



Dokumenty z vynesla jeho bývalá zaměstnankyně Frances Haugenová. Ta později při slyšení v americkém Senátu uvedla, že produkty firmy poškozují děti, rozdělují společnost a oslabují demokracii. Jako první o části dokumentů informoval minulý měsíc deník The Wall Street Journal (WSJ) v sérii článků nazvané The Files. Zuckerberg do značné míry odmítá odhalení jako nespravedlivou kritiku.