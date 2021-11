Metaverza vznikají už roky, plán Facebooku jejich fanoušky nenadchl. Jedna firma ale "velké věci" věří

se přejmenuje na Meta, fanoušky virtuálních světů označovaných jako metaverzum ale snaha největší sociální sítě nenadchnula. Rebranding je pokus, jak dostat co nejvíc ze stále živějšího ruchu kolem konceptu, který ani nevymyslel, napsala agentura Reuters.

Slovo metaverse se sice stalo technickým buzzwordem roku, virtuální světy ale nejsou nic nového, jejich uživatelé je vytvářejí už celé roky a rychle se zvětšují. Jejich uživatelé se v nich mohou procházet jako avatar, setkávat se s přáteli a hrát hry. Některé z těchto světů stojí na technologii blockchain, takže je v nich možné spekulovat o světových nemovitostech. Díky svým základům na technologii blochchain je navíc prý nelze řídit centrálně.

se „v zásadě snaží postavit něco, co už spousta z nás vytváří roky, přejmenovali se ale tak, jako by jim to patřilo,“ tvrdí podle Reuters Ryan Kappel, který už více než dva roky pořádá schůzky v různých metaprostředích.

„Myslím si, že změnil název takto brzy jednoduše proto, aby si co nejdříve obstaral ochrannou známku,“ domnívá se investor do kryptoměn, který si nechá říkat Pranksy. Zájem totiž podle něj mají i jiné značky. I podle Artura Sychova, který v roce 2017 založil metaverzum Somnium Space a denně v něm tráví až pět hodin spolu s dalšími až 2000 denních uživatel, bylo oznámení generálního ředitele Zuckerberga o přejmenování trochu „uspíšené“.

by svou snahou mohl narazit na odpor ze strany těch uživatelů metaverz, kteří si uvědomují, jak je firma schopna řídit obsah, tvrdí Dave Carr, šéf komunikace v organizaci, která provozuje virtuální svět Decentraland. Ten vznikl v roce 2017 a dnes má kolem 7000 denních uživatelů. Firma sama se vnímá jako alternativa k tradičním sociálním platformám, které prodávají uživatelská data a řídí obsah, který nabízejí svým uživatelům k zhlédnutí. Podle Carra je prostředí v metaverza Decentraland decentralizované, ale plán bude pravděpodobně centralizovaný.

Zuckerberg očekává, že metaverza bude během příštího desetiletí používat miliarda lidí. někteří ale argumentují, že celý koncept je buď nereálný, nebo připomíná dystopii. Vlastní zařízení pro virtuální realitu má v současnosti jenom hrstka lidí. Koncept metaverza by musel překonat také některé překážky týkající se ochrany soukromí a – na úrovni individuálního vnímání – určité míry strachu.

Všechny reakce lidí znalých a užívajících koncepty metaverz ale negativní nejsou. Někteří míní, že krok by mohl zvýšit povědomí o tomto konceptu a přilákat další podporovatele. A je tu ještě jeden vyznavač, pro změnu v klíčovém korporátním prostředí. Podle společnosti , která vyrábí čipy pro hraní videoher, je metaverzum blíže, než si myslíme.

Podle Richarda Kerrise z této firmy nebudeme používat web jako dosud, tedy prohlížet si jednotlivé internetové stránky. Místo toho půjde o soubor propojených virtuálních světů. “Možná si nemyslíte, že v metaverzu budete, já vám ale garantuji, že během dalších pěti let v něm bude nějakým způsobem každý,” řekl podle Bloombergu.



Nvidia má silný zájem na tom, aby koncept metaverza fungoval. Firma, jejíž kořeny leží v grafických kartách pro videohry, hledá příležitosti k růstu. Jednou z nich je umělá inteligence, kterou vehementně prosazuje generální ředitel firmy Jensen Huang.

Transformace na graficky náročnější internet by jí ale také hrála do karet. Vyvolat zážitek blízký reálné zkušenosti, takový, kdy by bylo obtížné rozlišit svět virtuální a skutečný svět, by znamenalo obrovské množství dat a počítače, které je dokážou rychle zpracovat. To by znamenalo další počítače grafickými procesory a procesory pro umělou inteligenci. A to jsou trhy, kde je už nyní ve vedoucím postavení.

Zdroje :Retuers, Bloomberg, ČTK