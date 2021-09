Peking usiluje o to, aby se firma Didi dostala pod státní kontrolu

Čínské hlavní město Peking usiluje o to, aby dostalo pod státní kontrolu firmu Didi, která je největším provozovatelem alternativní taxislužby v Číně. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom dnes informovala agentura Bloomberg.



Vedení města podle zdrojů navrhuje, aby skupina státních podniků koupila ve společnosti Didi podíl. Jeden ze zvažovaných scénářů předpokládá, že konsorcium státních podniků v Didi získá takzvanou zlatou akcii, která dává majiteli právo veta při hlasování akcionářů.



Podle Bloombergu zatím není jasné, jak velký podíl v Didi by se měl pod státní kontrolu dostat a zda návrh schválí vládní představitelé. Firmu Didi má nyní pod kontrolou manažerský tým, do kterého patří spoluzakladatel společnosti Čcheng Wej a prezidentka podniku Liou Čchingová. Tomuto týmu po nedávném uvedení akcií Didi na newyorskou burzu připadl podíl 58 procent na hlasovacích právech.



Didi patří mezi 11 provozovatelů alternativních taxislužeb, které si nedávno podle serveru CNBC předvolali čínští regulátoři kvůli údajným nezákonným praktikám. Regulátoři tyto služby obvinili mimo jiné z toho, že využívají nelicencované řidiče i automobily, a nařídili jim, aby svá pochybení napravily.



Společnost Didi, která má zhruba 90 procent čínského trhu s alternativními taxislužbami, se pod tlak ze strany čínských regulačních úřadů dostala už dříve. Čínské úřady krátce po červnovém vstupu firmy na akciovou burzu v New Yorku zahájily její prověrku kvůli kybernetické bezpečnosti. V červenci pak byla firma nucena zastavit registrace nových zákazníků.



Společnost Didi byla založena v roce 2012. Věhlas si získala mimo jiné tím, že z čínského trhu vytlačila amerického konkurenta Uber. Ten prohrál cenovou válku a nakonec své čínské aktivity prodal právě firmě Didi, a to výměnou za podíl v ní.