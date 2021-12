Spekulace o uvedení Porsche na burzu oživily. Desítky miliard eur by značka využila na elektromobilitu

Německý automobilový koncern stále uvažuje o uvedení divize pro výrobu luxusních vozů na burzu, jehož prostřednictvím by mohl získat peníze k financování nákladného přechodu k automobilům s elektrickým pohonem. Agentuře Reuters to sdělily zdroje obeznámené se situací.



Žádné konečné rozhodnutí ohledně primární veřejné nabídky akcií divize však podle zdrojů zatím nepadlo. Odhaduje se, že případná nabídka by mohla celou divizi ohodnotit na 45 až 90 miliard eur (až 2,3 bilionu Kč), píše Reuters.



Hlavním akcionářem koncernu je holdingová společnost SE, kterou ovládají rodiny Porscheů a Piëchů. Holding SE není totožný s divizí .



Podle zdrojů listu Handelsblatt nyní rodiny Porscheů a Piëchů uvažují o tom, že prodají část podílu ve a získané peníze použijí na nákup významného podílu v divizi , pokud se uskuteční její vstup na burzu.



Rodiny prostřednictvím holdingu SE vlastní 31,4 procenta akcií , jehož součástí je rovněž Škoda Auto. Podle Handelsblattu by rodiny mohly prodat akcie v hodnotě kolem 15 miliard eur. I tak by zůstaly největším akcionářem před spolkovou zemí Dolní Sasko, jejíž podíl činí 11,8 procenta, upozornil list.