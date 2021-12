Inspirace Minervinim: 311 % za letošních 10 měsíců a šampión investování. Staňte se mistry tradingu!

V posledním sloupku před chystaným webinářem již v úterý 14. prosince od 15:00 o tradingu se zaměřím a s vámi podělím o strategii Marka Minerviniho, který hodně ze své obchodní filozofie čerpá mimo jiné i z již zmiňovaného Jesseho Livermora, avšak ten své metody formuluje ještě detailněji a navíc jsou posazené do dnešní moderní doby. Minervini prokázal své kvality již mnohokrát, mimo jiné se stal americkým šampionem v investování v roce 1997, kdy s reálným vkladem 250 000 USD vydělal za rok 155 %. K vítězství měl nakročeno i při svém prvním účinkování v této soutěži v roce 1996, kdy za prvních 6 měsíců zhodnotil své portfolio o neuvěřitelných 190 %. V tomto roce ale Komise pro cenné papíry (SEC) tuto soutěž přerušila a nakonec nebyla dokončena. Minervini se účastní této soutěže i v letošním roce, kde na reálném účtu spravuje 1 mil. USD. Za prvních 10 měsíců dosáhl Minervini zhodnocení 311 % a zcela suverénním způsobem má nakročeno k dalšímu vítězství. Tento trader rok co rok dokazuje, že jeho strategie a pevná disciplína mohou pravidelně přinášet vysoce nadprůměrné zisky.



Minervini své obchodní techniky detailně popisuje ve své knize Trade Like a Market Wizzard, která investorům dává zcela konkrétní a jasné návody, jak uspět v tradingu. Svou strategii pod názvem SEPA (Specific Entry Point Analysis) založil na předpokladech, že pro nákup akcií existuje správný i špatný čas, akcie se super růstovým potenciálem jsou identifikovatelné ještě před svým raketovým růstem a investováním do těchto akcií je možné i díky malému počátečnímu kapitálu přijít relativně rychle k bohatství. Tento přístup kombinuje vynikající fundamenty firmy spolu se silným technickým obrázkem. Jeho přístup je v mnohém podobný strategii Williama O´Neila.

Zde je pět základních elementů strategie SEPA:

1) Trend. V podstatě všechny super výkony se odehrály u akcií, které byly v jednoznačném růstovém trendu. Téměř ve všech případech byl tento trend identifikovatelný v počáteční fázi super růstu.

2) Fundamenty. Většina super výkonných fází je tažena zlepšením v ziscích, tržbách a maržích. K tomu obvykle dochází ještě před tím, než se akcie dostane do své super výkonné fáze.

3) Katalyzátor. Každá akcie, která zaznamená obrovský nárůst má za sebou nějaký katalyzátor, který ale nemusí být zjevný na první pohled. Může se jednat o nějaký nový výrobek, nějaké schválení nebo povolení od regulačního úřadu nebo třeba o nový management.

4) Vstupní bod. Většina super výkonných akcií vám dá alespoň jednu příležitost nastoupit do startující rakety. Načasování tohoto vstupu je ale zcela klíčové. Při špatném načasování vás stop loss brzy z pozice vykopne.

5) Výstupní bod. Zdaleka ne každá akcie, která splní přísná kritéria výběru, se nakonec bude chovat podle očekávání. Mnoho z nich vás zklame, i když správně načasujete jejich nákup. Proto je nezbytné nastavit při každému nákupu stop loss. Zároveň je třeba pečlivě naplánovat výstup z pozice a výběr zisku, kde je klíčové, abyste ho neuspěchali.



Podobně jako O´Neil i Mark Minervini nakupuje akcie pouze v případě, že se najednou sejdou správné fundamenty společnosti, technický pohled na akcie, vývoj zobchodovaného objemu a příznivý trend celkového trhu. V žádném případě se nebojí nakupovat akcie s vyšším P/E, dokonce přímo říká, že ukazatel P/E je naprosto zbytečný ukazatel, protože většina super výkonných akcií se před svým obrovským růstem obchodovala s vysokým násobkem P/E, často vyšším než 40. Jak říká Minervini: „Existuje reálný důvod, proč se Ferrari obchoduje za vyšší cenu než Hyundai“.



Pro pochopení správného načasování nákupu a prodeje akcie popisuje Minervini 4 obchodní fáze akcie:

1) Fáze 1 – akcie nemá jasný směr, často se pohybuje v určitém vodorovném kanálu, často cena osciluje kolem svého 200denního klouzavého průměru. V této mrtvé fázi se akcie může pohybovat měsíce ba dokonce i roky. Nákup akcie v této fázi je ztráta času.

2) Fáze 2 – dochází k ní často celkem nenápadně, obvykle bez nějakých nových zpráv, ale u akcie vidíme zároveň růst zobchodovaného objemu, počet rostoucích dní začíná převyšovat počet klesajících dní, cena se dostává nad 200denní klouzavý průměr a tento průměru začíná růst. Z pohledu objemu by mělo docházet k růstu objemu při posilování ceny a naopak ke snižování objemu při korekcích. Úroveň 150denního klouzavého průměru by měla být nad úrovní 200denního klouzavého průměru a v ideálním případě je i 50denní klouzavý průměr nad 150 a 200denním klouzavým průměrem.

3) Fáze 3 – v této fázi se silní investoři se slušnými zisky začínají zbavovat svých akcií, které se dostávají do rukou slabších investorů, kteří se nechají zlákat nedávným silným růstem a skvělým fundamentem. V této fázi často dojde k velkému propadu na velkém objemu – tento objem může být nejvyšší od začátku 2. fáze. Cena akcie prolomí 200denní klouzavý průměr a často kolem něj poskakuje, tento průměr ztrácí růstový trend, přechází v horizontálu a postupně se točí dolů.

4) Fáze 4 – bývá zpravidla doprovázená zhoršeným fundamentem, EPS ztrácí růstové momentum a v určitém bodě může dojít ke zklamání z reportovaných výsledků. Převážná většina cenového vývoje se děje pod 200denním klouzavým průměrem, který je nyní jednoznačně v klesajícím trendu. Akcie se dostává na svá 52týdenní minima a při poklesu sledujeme vyšší objemy než při růstu. S tím, jak postupně vyhasne prodejní tlak, přesunu se akcie pozvolna do první fáze.



Podobně jako Jesse Livermore se i Minervini domnívá, že tržní cena je svatá a investor by jí nikdy neměl ignorovat. Podle něj je běžné, že cenový vývoj akcie často předbíhá samotné události, a proto doporučuje se akcií, které se nechovají podle investorových očekávání, okamžitě zbavit. Pokud třeba dochází k poklesu při absenci nových zpráv, je dost pravděpodobné, že zprávy, které to způsobují, se na trhu objeví až později.

Dalším pravidlem je držet se dál od tzv. laggards, což jsou akcie, které se prakticky nikam nehýbou. Naopak byste se měli zaměřit na vítězné sektory, když vámi vybraná akcie by měla pocházet z prvních čtyř nebo pěti nejvíce rostoucích sektorů. Dále byste se podle Minerviniho měli zaměřit na růst zisků a to především na to, jak moc se společnosti daří překonávat analytické odhady – v tomto případě platí, že čím vyšší zisky nad konsensem tím lépe pro akcii. Protože překonávání analytických odhadů na úrovni zisku má obvykle déle trvající efekt, zaměřte se právě na tyto společnosti, a zároveň se velkým obloukem vyhněte firmám, které za odhady zaostaly. Zde je důležité, aby čtvrtletní výsledky nebyly skvělé pouze v posledním kvartálu, ale aby čtvrtletní výsledky byly impozantní i v minimálně dalších dvou předešlých kvartálech. Opravdu úspěšné společnosti ve své super výkonné fázi dosahují 30 – 40% meziročního růstu zisku. Více než 90 % akcií super výkonných společností zaznamenalo obrovskou akceleraci v růstu zisků.

Všímejte si také to, jak analytici upravují odhady zisků společnosti – samozřejmě je žádoucí, aby analytici své odhady u dané firmy navyšovali. Kromě zisků nesmíte zapomínat ani tržby, když ti největší tržní lídři dosahují i trojciferný meziroční růst tržeb. Zpomalení růstu zisků nebo tržeb zpravidla znamená červenou, kdy by investoři měli začít přemýšlet o vystoupení z pozice.



Mark Minervini při svém investování využívá i mnoho dalších pravidel: Při poklesu celkového trhu se od svých minim jako první odrážejí ty nejlepší akcie, takže ve chvíli, kdy se začnou od dna odrážet hlavní indexy, tyto akcie již mají za sebou slušný nárůst. Tak, jak můžou tito lídři předpovědět odraz od dna u celého trhu, tak lze jejich cenový vývoj využít k předpovídání propadu. Až dojde dech těm nejvýkonnějším akciím, tak obvykle brzy následuje pokles i na celém trhu. Důležitým pravidlem podle Minerviniho je, že tito super lídři často velice silně korigují, když historie ukazuje, že jedna třetina z těchto lídrů při propadu odevzdá všechny své zisky, když v průměru od svého maxima propadnou o 50 – 70 %. Když se vytváří nový růstový cyklus, tak předchozí lídři již nestojí v čele, ale často se ve vedení objevují nová méně známá jména. Pro Minerviniho je klíčový technický pohled na akcii a pokud tento vývoj nesplňuje přísná kritéria, tak jednoduše do titulu neinvestuje. Na jeho rady a investiční techniky se blíže podíváme v úterním webináři. Již v úterý 14. prosince od 15:00!

