Česko chce, aby EK vrátila do trhu stažených 400 milionů emisních povolenek, řekl Havlíček. Cena míří na 100 EUR za tunu

Česko chce, aby se do obchodování vrátilo asi 400 milionů emisních povolenek, o jejichž stažení do rezervy rozhodla Evropská komise. V Otázkách Václava Moravce České televize to řekl končící ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Cena emisních povolenek v Evropské unii vystoupila v polovině týdne na více než 90 eur za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry a podle analytiků by mohla do konce letošního roku vzrůst na 100 eur (více než 2500 Kč) za tunu.



"My navrhujeme to, aby se 400 milionů emisních povolenek, které si teď stáhla Evropská komise do takzvané rezervy, vrátily do systému, a tím bychom zabezpečili ve střednědobém horizontu rozumnější ceny," uvedl Havlíček. O návrhu by podle něho mohli začít diskutovat evropští lídři na zasedání příští týden, konečné projednání by bylo možné až na další Evropské radě. "Přibližně polovička zemí je pro toto radikální řešení, polovička zemí je proti tomu," poznamenal Havlíček.



Poukázal na varování Polska, které sdělilo, že pokud EU nezmění systém obchodování s povolenkami, mohlo by z něho vystoupit. "To je hodně tvrdé, my nejsme úplně takhle daleko," komentoval Havlíček polský postoj.



Od začátku listopadu se cena povolenek zvýšila zhruba o polovinu a růst z posledních měsíců je i jedním z faktorů, které přispívají k vyšším cenám energií.



Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.



Evropská komise v květnu uvedla, že počet povolenek v oběhu se loni zvýšil, protože pandemie covidu-19 vedla k poklesu emisí. Na konci loňského roku bylo podle komise v oběhu zhruba 1,579 miliardy povolenek, o 14 procent více než před rokem. Komise proto rozhodla, že z budoucích aukcí stáhne 378,9 milionu povolenek a umístí je do rezervy pro stabilizaci trhu.