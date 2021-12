Trhy by měly zahajovat výše, pozornost si bere měnová politika i povolenky

Akciové trhy v Evropě by měly do nového týdne naskončit pozitivně, futures pro hlavní akciové indexy naznačují mírně růstový úvod. V centru pozornosti je měnová politika a komentáře centrálních bankéřů, včetně domácí ČNB.

Futures napovídají německému akciovému indexu DAX a francouzskému CAC úvodní růst do 0,2 %, u britského FTSE je to zhruba 0,1 %. V mírných ziscích kolem 0,2 % jsou v tuto chvíli také futures pro obchodování na Wall Street.

V tomto týdnu přijdou měnová rozhodnutí amerického Fedu, japonské centrální banky, Bank of England i Evropské centrální banky. Komentáře zaznívají také z domácí ČNB.

Lednová inflace překročí podle člena bankovní rady České národní banky (ČNB) Tomáše Holuba téměř jistě sedm procent, jde podle něj o optimistický odhad. S deseti procenty se ale nepočítá, řekl Holub v Otázkách Václava Moravce České televize. V listopadu stoupla meziroční inflace na šest procent z říjnových 5,8 procenta. Odhady ČNB překonala o 1,1 procentního bodu. Leden označil Holub za důležitý, protože firmy a obchodníci dělají nové ceníky. "Teď už je téměř jisté, že inflace přeleze sedmiprocentní úroveň. Jak vysoko se nad tu sedmičku dostane, to já momentálně si ani netroufám odhadnout," uvedl.

Česko chce, aby se do obchodování vrátilo asi 400 milionů emisních povolenek, o jejichž stažení do rezervy rozhodla Evropská komise. V Otázkách Václava Moravce České televize to řekl končící ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Cena emisních povolenek v Evropské unii vystoupila v polovině týdne na více než 90 eur za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry a podle analytiků by mohla do konce letošního roku vzrůst na 100 eur (více než 2500 Kč) za tunu.

"My navrhujeme to, aby se 400 milionů emisních povolenek, které si teď stáhla Evropská komise do takzvané rezervy, vrátily do systému, a tím bychom zabezpečili ve střednědobém horizontu rozumnější ceny," uvedl Havlíček. O návrhu by podle něho mohli začít diskutovat evropští lídři na zasedání příští týden, konečné projednání by bylo možné až na další Evropské radě. "Přibližně polovička zemí je pro toto radikální řešení, polovička zemí je proti tomu," poznamenal Havlíček.