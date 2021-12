Rozbřesk: Zasedání ECB a Fedu ukážou rozdílný přístup k inflaci. Dnes musí být ve střehu forint

Evropská centrální banka versus Fed - tento týden uvidíme střet různých pohledů na dnešní inflační vlnu. Zatímco Fed (podobně jako ČNB) ji bere s plnou vážností a urychlí ústup z měnové expanze (tapering), ECB bude na čtvrtečním zasedání pravděpodobně i nadále přešlapovat na místě. Potvrdí sice ústup z pandemických programů (PEPP) do konce března, ale bude podmíněn dalším vylepšením pandemické situace a zcela mimo hru ponechá otázku zvýšení úrokových sazeb.



Zatímco v USA zřejmě úrokové sazby půjdou vzhůru pravděpodobně do poloviny roku - ze 70 % trhy počítají s květnem a pro příští rok celkově se dvěma až třemi zvýšeními sazeb o 25 bps. Tak v eurozóně jsou vyšší sazby tabu pro rok 2022 i většinu roku 2023. Navíc v nové inflační prognóze ECB pravděpodobně znovu zopakuje mantru o “dočasnosti” inflace, kdy se po letošní inflační vlně prognózovaná inflace usadí viditelně pod 2 %, což bude indikovat potřebu pokračování QE (programu APP) a záporných sazeb. I holubicím v ECB je však jasné, že přirozené inflační tlaky a nejistoty sílí. Časem si proto budou chtít vytvořit větší flexibilitu v komunikaci i v operativním nastavení programu APP.



Tržní optikou nahlíženo je jasné, že v případě ECB existuje daleko větší prostor pro překvapení než v případě Fedu. U ECB trhy v zásadě počítají se stabilitou sazeb v následujících dvou letech - například dvouleté eurové swapy se pohybují hluboko v záporu (okolo -0,4 %, viz graf). Na jakýkoliv jestřábí posun ECB tak pravděpodobně zareagují trhy v budoucnu citlivěji než na informace o politice amerického Fedu, který například na měnovém páru eurodolar zatím hraje prim.







*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se před zasedáním Fedu a ECB dostala do lehké defenzivy. A není se čemu divit. Globální trhy jsou opatrné, akcie korigovaly páteční zisky a pod výrazný tlak se dostaly některé rozvíjející se měny v čele s tureckou lirou.

Jestřábí Fed středoevropským měnám tento týden příliš nepomůže a očekáváme proto na koruně obchodování v pásmu 25,40-25,50 EUR/CZK, a to nehledě na jestřábí komentáře z ČNB.



Zahraniční forex

Regionální měny včetně zlotého a forintu se dostaly pod tlak, k čemuž přispěla turecká lira, která se opět ocitla na tobogánu a dramaticky oslabovala. Turecká centrální banka sice zaintervenovala na její podporu, avšak dnes po ránu lira opět oslabuje, což se středoevropským měnám nebude líbit.

Odpoledne musí být ve střehu forint, neboť zasedá MNB a bude utahovat svoji měnovou politiku. Maďarská centrální banka jednak zřejmě ukončí program kvantitativního uvolňování a jednak zvýší svoji hlavní základní úrokovou sazbu. Ta nyní leží výrazně níže než jednotýdenní depozitní sazba, kterou MNB zvyšovala v uplynulých třech týdnech (3,30 % versus 2,10 %). MNB tedy bude muset tento rozdíl dorovnat. Čím blíže se hlavní základní sazba přiblíží jednotýdennímu depu, tím lépe pro forint.