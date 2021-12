Michl je stále proti zvyšování sazeb, ekonomika je podle něj pod svým potenciálem

Jeden by si mohl myslet, že všichni co hlasují o sazbách, využívají totožné portfolio podkladů a grafů etc. pro rozhodování. Jestliže všichni tito mají totožné ptf, pak je zřejmě názorová různorodost jednotlivých členů demokratickým výsledkem osobních preferencí, nebo taky ne... Jak to přečíst? /// Hledisko měny: CZK reprezentuje cca 11mil rezidentů co měnu využívají v každodenním režimu jako svou hlavní protože řetěz mzda-výdaje-úspory/půjčky. Firmy mají poměr z +-2/3 závislých na kurzu CZK, protože zahraniční vlastník/obchod nebo kurzové riziko. /// Hledisko tržního podílu měny: u CZK zcela zanedbatelné. Ideální půda pro nelegální obchody. /// Hledisko makročísla & mikročísla: cílování inflace české kačky v závislosti na projektovaném HDP zřejmě bere v potaz podíl "tzv. mrtvých úspor" vůči celkovým úsporám. Tzn. tyto mrtvé úspory nelze započítat do budoucí spotřeby realizované v ČR a tudíž "nevylepší" místní HDP resp.růst čísla HDP... /// Pokud někdo tvrdí, že ekonomika je pod svým potenciálem, mohlo by to poukazovat na znalost "dat pod čarou" a odhad, že pokles HDP číhá za rohem, vlastně již probíhá... /// Jakmile jakákoliv CB získá indicie o poklesu domácího produktu, zastavuje tím okamžikem zvyšování sazeb. Ví se, že je to časová řada s odstupem měsíců... /// Václav Klaus dávno tomu exceloval výrokem "neznám špinavé peníze, znám pouze šedou ekonomiku". /// Možná by se prof.Klause mohl dnes noname novinář zeptat jak to tehdy myslel. Nebo třeba pana Kovandy jak to tehdy pan Klaus myslel... Trinity? Skutečně dlouhodbě s úspěchem? /// Tak či onak současná ekonomicko-politická situace nejeví známky stability...

Mudr.c