Dopoledne převažuje pozitivní vývoj při vyčkávání na Fed

Většina evropských akciových trhů se dnes dopoledne obchoduje v zeleném. Slušně jsou na tom třeba CAC 40 a FTSE MIB s 0,7pct ziskem. Menší růst registrují AEX a DAX , zatímco FTSE 100 se obchoduje 0,3 pct v záporu. Americké futures jsou momentálně těsně u nuly.

Poslední várka makroekonomických dat nevyšla moc dobře. Včerejší americké PPI dál výrazně zrychlilo, předčilo očekávání a pokles cen energií se v něm neprojevil. Dnes ráno Čína vykázala růst maloobchodu jen o 3,9 pct, zatímco se čekalo 4,7. Domácí poptávka tedy zůstává na čínské poměry pomalá a dál ztrácí tempo, na což bude mít vliv i útlumu realitního trhu. Naproti tomu průmyslová výroba očekávání naplnila a trh sází na podporu ze strany centrální banky i vlády, což dopad na tržní sentiment tlumí.

Pro dluhopisy je dnešek zatím nezajímavý s malými pohyby výnosů a nejasným směrem. Eurodolar má tendenci se mírně zvedat a obchoduje se na 1,1275. Zlato se po včerejším poklesu konsoliduje a to samé můžeme říci o ropě. Koruna zůstává proti euru těsně pod 25,30, přičemž včerejší zisky trochu koriguje.

Na programu jsou dnes americké maloobchodní tržby nebo index průmyslové aktivity newyorského Fedu. Všechna data ale večer zastíní Fed, který zveřejní výsledky svého zasedání a okomentuje je na tiskové konferenci. Zásadní body podle nás budou dva. Jednak je to předpokládané, zhruba dvojnásobné zrychlení taperingu, tedy urychlení konce QE. To bankéři nedávno jasně naznačili a těžko by už couvali. Trh je na to podle nás dostatečně připravený.

Dále ovšem také vyjde nový odhad makroukazatelů a trajektorie sazeb, kde to jasné vůbec není. Zejména je třeba se zaměřit na výhled sazeb, jak rychle by měly dosáhnout neutrální úrovně a jak moc se na tom měnový výbor shoduje.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:36 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2938 -0.0271 25.3209 25.2194 CZK/USD 22.4385 -0.1424 22.4865 22.3750 HUF/EUR 368.0500 2.7855 369.0933 367.4100 PLN/EUR 4.6234 1.5670 4.6338 4.6104

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1747 0.0730 7.1787 7.1669 JPY/EUR 128.1650 0.0925 128.2510 128.0590 JPY/USD 113.6925 -0.0418 113.7690 113.6160

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8493 -0.2226 0.8518 0.8486 CHF/EUR 1.0417 0.1490 1.0426 1.0400 NOK/EUR 10.2618 2.6342 10.2772 10.2390 SEK/EUR 10.2904 -0.0194 10.3223 10.2717 USD/EUR 1.1273 0.1155 1.1277 1.1260

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4029 -0.3507 1.4086 1.4011 CAD/USD 1.2868 0.0466 1.2872 1.2845