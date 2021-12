Rozbřesk: Český automotive zaostává za Německem. Odrazí se to v dynamice mezd?

Šéf odborů Škody Auto Jaroslav Povšík dnes v Hospodářských novinách přiznal, že dodávky čipů v rámci koncernu jsou špatné a že spolu se Seatem tahají za kratší konec provazu. Obává se proto, že i příští rok nebude možné vyrobit přes 200 tisíc vozů, a situace se nijak dramaticky nevylepší.



A o zaostávání celého českého sektoru automotive mluví ostatně i poslední čísla z průmyslu. Je pravda, že produkce v českém automobilovém průmyslu není tak hluboko pod svými maximy jako v Německu, je to ale důsledek toho, že německý automotive byl v útlumu už dva roky před pandemií (od roku 2017). Pokud se díváme čistě na propad výroby oproti roku 2020, způsobenému čipovou krizí, je v Česku výraznější - zhruba 20 % oproti německým 15 %. V Česku tak aktuální využití produkčních kapacit v sektoru automotive dosahuje pouze 55 %, zatímco v Německu 75 %. A pokud se na tom nic výrazného nezmění ani v první polovině příštího roku, není to pro českou ekonomiku dobrá zpráva.



Ostatně ukazuje se, že v českém automotive panuje také výrazně jiná nálada na trhu práce než ve zbytku českého průmyslu i celé ekonomiky. Zatímco celý český trh práce se zjevně přehřívá a i kvůli tomu centrální banka reaguje na inflační tlaky prudkým zvyšováním sazeb, situace v jednom z klíčových odvětví automotive je jiná. Zatímco nedostatek zaměstnanců je vážnou bariérou výroby pro necelých 50 % českých stavebních firem a 20 % průmyslových firem, v sektoru automotive je podle průzkumu Evropské komise nedostatek zaměstnanců problém pouze pro 1 % firem.



Pozice zaměstnanců v jednom z klíčových odvětví české ekonomiky je tak tváří tvář probíhající bezprecedentní inflační vlně relativně slabá. A je otázkou, zda se to neprojeví na pomalejším růstu mezd v celém průmyslu.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se včera postavila na nohy a zpevnila do blízkosti 25,30 EUR/CZK. A to nehledě na nepřesvědčivé výkony akcií, slabší forint i nervozitu před americkým Fedem. Dnešní zasedání Fedu by podle našeho názoru mělo spíše krotit její další ambice.



Zahraniční forex

Eurodolar nervózně vyhlíží dnešní zasedání Fedu, přičemž nervozitu ještě umocnila včerejší čísla o výrobní inflaci, která byla rekordně vysoká.

Od Fedu se tedy dnes večer všeobecně očekává, že rozhodne o zrychleném útlumu nákupu dluhopisů. Tato expanzivní politika by podle nového scénáře měla být zcela ukončena na konci března. Tímto krokem si americká centrální banka vytvoří prostor zahájení cyklu zvyšování úrokových sazeb, což by se mělo objevit i v nové prognóze. Z ní by mohlo vyplynout, že centrální bankéři z Fedu očekávají celkem tři zvýšení oficiálních úrokových sazeb v roce 2022 a další čtyři pak v roce 2023. S tím prozatím trh ještě nepočítá, tak by dolar mohl ocenit jestřábí výstup z kvartální prognózy.



Maďarská centrální banka včera zvýšila svoji základní úrokovou sazbu o 30 bazických bodů, což bylo méně, než se čekalo, neboť ta se ocitla na úrovni 2,40 %, přičemž jednotýdenní sazba MNB je již nastavena na 3,30 %. Forint tedy v reakci na výstupy ze zasedání MNB oslabil, a to přesto, že centrální banka zároveň oznámila, že ukončuje program nákupu vládních dluhopisů. MNB však zároveň oznámila, že bude flexibilně pokračovat v dolaďování jednotýdenní sazby, kterou bude reagovat na rizika vyplývající z chování finanční trhů. To si lze přeložit tak, že jednak již zítra na pravidelném čtvrtečním jednání MNB o jednotýdenní sazbě může dojít k jejímu dalšímu zvýšení a jednak se tato sazba (opět) stává instrumentem pro řízení kurzu forintu (a tedy i kurzové složky z pohledu měnových podmínek v Maďarsku). Z tohoto úhlu pohledu bude nepochybně důležité i večerní zasedání Fedu a také chování kolabující turecké liry a ostatních emerging markets.