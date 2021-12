Tesla začne zkušebně přijímat za některé své produkty dogecoin

Americká automobilka začne zkušebně přijímat za některé své doprovodné produkty, ovšem nikoli za vozy, kryptoměnu dogecoin. Napsal to na twitteru šéf výrobce elektromobilů Elon Musk. Kryptoměna po jeho příspěvku posílila až o více než 20 procent.



Musk dogecoin, původně vytvořený z recese, už přitom letos velmi zpopularizoval a pomohl k raketovému růstu jeho ceny. "Lidová kryptoměna", jak ji nazval, si i díky jeho tweetům za uplynulý rok připsala 5793 procent, vyplývá z údajů na serveru Coinbase.



"Tesla zpřístupní některé zboží ke koupi za Doge. Uvidíme, jak to půjde," napsal Musk na twitteru. Podnikatel a miliardář má na této sociální síti zhruba 66,4 milionu sledujících.



Dogecoin, oblíbený mezi drobnými investory, se po tweetu vyšplhal až na 0,20 dolaru. Kolem 21:50 SEČ se podle webu CoinDesk prodával za 0,184 dolaru, a za posledních 24 hodin si připisoval zhruba 18,9 procenta.



Musk neupřesnil, které zboží, jehož ceny začínají na 50 dolarech a dosahují až 1900 dolarů, by bylo možné za kryptoměnu koupit. vedle vozů prodává mimo jiné oblečení, modely svých vozidel či limitované edice dalších předmětů. Minulý měsíc se například téměř okamžitě vyprodala píšťalka Cyberwhistle, jejíž jméno a tvar inspiroval očekávaný užitkový vůz Cybertruck.

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE . Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.