Italská Generali hodlá mezi své akcionáře rozdělit až 6,1 miliardy eur

Největší italská pojišťovna hodlá do roku 2024 mezi své akcionáře rozdělit až 6,1 miliardy eur (154 miliard Kč), a to prostřednictvím dividend a odkupu svých akcií. Firma dnes uvedla, že nově schválený tříletý strategický plán rovněž předpokládá, že by mohla vynaložit až tři miliardy eur na fúze a akvizice. je po spojení s Českou pojišťovnou největším pojišťovacím ústavem na českém trhu.



Šéf Philippe Donnet, kterému příští rok v dubnu vyprší funkční období, se teď snaží získat podporu akcionářů pro své znovuzvolení. K odkupu akcií pojišťovna přistoupí poprvé za 15 let, upozornila agentura Reuters.



"Fúze a akvizice zůstávají nástrojem k vytváření hodnoty pro akcionáře," uvedl Donnet. podle něj hledá v Evropě i v Asii možnosti k rozšíření svých aktivit v oblasti pojišťovnictví a správy majetku.



V předchozím tříletém strategickém plánu, který skončí letos, byly na akvizice vyčleněny čtyři miliardy eur. Donnet z této částky vyčerpal 85 procent. Stal se přitom terčem kritiky, že postupuje příliš opatrně, a dva přední akcionáři, italští podnikatelé Francesco Gaetano Caltagirone a Leonardo Del Vecchio, se vyslovili proti jeho znovuzvolení.



Zdroje agentury Reuters uvedly, že pro Donnetův nový strategický plán hlasovalo 11 z 13 členů správní rady podniku. Caltagirone podle zdrojů hlasoval proti plánu, zatímco zástupce Del Vecchia se na zasedání rady nedostavil.



Generali je jedním z největších světových poskytovatelů pojištění a správy aktiv. Skupina byla založena v roce 1831 a působí v 50 zemích světa. Česká pojišťovna je podle svých internetových stránek jedničkou na českém trhu, na němž má zhruba 26procentní podíl.

