Amerika je před Fedem opatrná, akcie jdou dolů, maloobchod nepomohl

Na slabší maloobchodní tržby v Číně navázala odpoledne obdobná statistika z USA. Také v tomto případě jsme se dočkali horších čísel, než se čekalo, když tržby stouply v listopadu jen o 0,3 pct, respektive po očištění o 0,2 procenta. Slabší poptávka teoreticky může otupit obavy z měnové politiky, ale na dnešní (a včerejší) jednání Fedu nová data mít vliv nebudou. Finanční trhy tak zůstaly při jejich zveřejnění v klidu a připravují se na informace z centrální banky.

K jednání Fedu už jsme psali v Týdenním výhledu i denních komentářích. Očekává se urychlení taperingu a zhruba dvakrát rychlejší ústup z QE. To by trhy nemělo překvapit. Nebezpečí skýtá zveřejnění tzv. dots, tedy odhadu bankéřů, jak by se měly vyvíjet sazby v příštích letech. Tam totiž zřejmě dojde k nárůstu mediánového odhadu. Naproti tomu bude mít Jerome Powell příležitost na konferenci informace patřičně zaobalit a všechny ujistit, že i přes plánované kroky zůstává nastavení politiky podpůrné. Ačkoli se domníváme, že cyklus pozvolného zvedání sazeb by akcie měly nakonec zvládnout, právě okamžiky jako ten dnešní mohou vést ke změnám očekávání a krátkodobě zvedají nervozitu.

Eurodolar je i odpoledne v klidu a jen lehce klesá na 1,1260. Akciové indexy v USA jsou v záporu, S&P 500 ztrácí 0,3 pct, zatímco Nasdaq je dole o 0,7 pct. V Evropě klesá podobným tempem FTSE 100, AEX je na nule, ale DAX se stále drží 0,2 pct v plusu a CAC 40 si připisuje půl procenta. Dluhopisy dál vyčkávají při malých změnách. Pro korunu byl dnešek nakonec mírně pozitivní při posunu kurzu na 25,25 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:25 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2544 -0.1827 25.3209 25.2194 CZK/USD 22.4175 -0.2359 22.4865 22.3750 HUF/EUR 370.0300 3.3386 386.2900 367.4100 PLN/EUR 4.6244 1.5890 4.6355 4.6104

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1734 0.0549 7.1801 7.1626 JPY/EUR 128.1810 0.1011 128.3671 128.0200 JPY/USD 113.7900 0.0440 113.9000 113.6160

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8516 0.0684 0.8523 0.8486 CHF/EUR 1.0425 0.2274 1.0439 1.0406 NOK/EUR 10.2382 2.3981 10.2772 10.2164 SEK/EUR 10.2701 -0.2162 10.3223 10.2373 USD/EUR 1.1266 0.0711 1.1277 1.1248

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4037 -0.2948 1.4086 1.3982 CAD/USD 1.2905 0.3484 1.2921 1.2845