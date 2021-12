Harley Davidson, elektrifikace motorek a SPAC bublina

Ředitel společnosti Harley Davidson Jochen Zeitz hovořil před pár dny na Yahoo Finance o tom, že firma má mimořádně dobrý elektromotocykl. A to nejen podle jeho názoru, ale prý i podle řady jiných, kteří jej testovali. Jde o model Livewire, o němž se mimochodem pochvalně vyjadřovali třeba i u nás na serveru garáž.cz. Zeitz ovšem míní, že téhle produktové řadě bude lépe samotné, a to jak značkově, tak akciově. Dnes o jejím uvedení na trh a „SPAC bublině“.



1. Harley, elektrika a SPAC: Zeitz hovořil o tom, že u motocyklů je otázka dojezdu a kapacity baterií ještě intenzivnější než u automobilů. Motocykl totiž nemá pro baterii tolik prostoru, jako auta. K tomu je u motorek ve vztahu k bateriím také významnější otázka bezpečnosti. Harley pak má podle ředitele schopnosti a zdroje na to, aby skutečně přinesl elektrifikaci „na dvě kola“. Zmíněna byla i spolupráce s asijskou Kymco, se kterou chce Harley mimo jiné sdílet některé platformy a technologie. A pan ředitel hovořil i o produktové expanzi, která má rozšířit zákaznickou bázi.



Ono osamostatnění elektromotocyklové divize Harleye by mělo proběhnout nejen na úrovni značky, tedy marketingové, ale i na úrovni akciové. Livewire by totiž měl vstoupit na akciový trh. Ne tradičním IPO, ale metodou, o které se v posledních cca dvou letech často hovoří a která se často používá. Tedy za pomocí takzvaného SPAC. Jde celkově o proces, kdy, zjednodušeně řečeno, na trhu vstupují „prázdné“ firmy bez vlastní činnosti (SPAC). S nimi pak fúzuje jiná firma, která skutečně „něco dělá“, na akciový trh chce, ale nechce procházet složitějším procesem primárního úpisu (ono IPO).



2. SPAC mánie: V pondělí jsem ve své makroúvaze poukazoval na to, že historicky se cyklus zvedání sazeb v USA nejednou kryje s nějakými problémy, neřkuli krizemi. Ale dodal jsem jednu podstatnou věc: Nejde o to, že by tyto problémy vyvolal samotný růst sazeb. Spíše jasně vypluly na povrch excesy, které se někde hromadily dlouhou dobu a rostoucí sazby je učinily neudržitelnými. Pokud tedy uvažujeme o tom, zda se další cyklus zvedání sazeb bude opět pojit s nějakými tenzemi, měli bychom v první řadě zvážit, zda jsou v ekonomice nějaké excesy rozsáhlejšího rázu.



Téma jsem pondělí dál nerozvíjel, protože by to bylo na dlouho, ale dnes jej připomínám proto, že právě SPAC jsou/byly podle některých názorů slušným kandidátem na bublinu. Důvod snad nejlépe popisuje následující obrázek, jehož první část ukazuje návratnost na trhu obchodovaných SPAC a návratnost celého indexu SPX, druhá část ukazuje relativní výkon SPAC k celému indexu. Na ex-post definici bubliny by to asi stačilo a podobných případů parciálních bublin, či bublinek bychom asi našli více. Otázka je, zda by to (v souvislosti s oním růstem sazeb a historickými zkušenostmi) dohromady dalo na nějakou systematickou věc. A také vidíme, že ona SPAC bublinka nepotřebovala na své splasknutí ani zvedání sazeb.





Zdroj: Twitter



3. Zpět k HD: Výše uvedené nutně neznamená, že SPACy jsou samy o sobě něčím kontraproduktivním. Čímž se vrátíme zpět k Harlejům. Firmě prospívá popsaný tah na elektrifikaci, chválí jej i Morningstar s tím, že prodeje elektromotorek dosahují vyšších množství, než čekala. Odhad férové ceny se ale u Morningstar pohybuje jen mírně nad současnou tržní cenou. A zvedat onen odhad firma i přes rychlejší rozjezd elektrifikace prý nehodlá. Proč?



Morningstar poukazuje totiž na to, že hrubé marže se u Livewire budou podle plánu v následujících letech pohybovat znatelně pod 20 %. A čeká se, že dlouhodobě vzrostou tak na 25–30 %. Což je stále znatelně pod současnými maržemi převyšujícími oněch 30 %. Tlak prý nastane i na prodejní ceny elektromotocyklů. A dodám, že u Harleye hovoříme o společnosti s roky klesajících tržeb, provozní tok hotovosti a volný tok hotovosti (to, co zbude po investicích) se jí ale ve fiskálním roce 2020 podařilo zvýšit.

Foto: Harley-Davidson