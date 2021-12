Světový dluh loni podle MMF dosáhl rekordních 226 bilionů dolarů

Světový dluh dosáhl v loňském roce v důsledku pandemie covidu-19 rekordní výše 226 bilionů dolarů (5,1 biliardy Kč). To představuje 256 procent světového hrubého domácího produktu (HDP). Znamená to nárůst o 28 procentních bodů, tedy nejvíce od druhé světové války. Informoval o tom dnes Mezinárodní měnový fond (MMF).



"O něco více než polovina tohoto nárůstu připadá na vládní úvěry", které rovněž dosáhly rekordní výše (99 procent světového HDP), zatímco "soukromý dluh nefinančních podniků a domácností rovněž dosáhl nových maximálních hodnot", uvedli na blogu za MMF Vitor Gaspar, Paulo Medas a Roberto Perrelli.



Jen samotné vládní dluhy nyní představují téměř 40 procent celkového světového dluhu, což je podle MMF "nejvyšší podíl od poloviny 60. let" minulého století.



Hromadění veřejného dluhu je přímým důsledkem dvou velkých hospodářských krizí, globální finanční krize z roku 2008 a krize způsobené pandemií covidu-19, uvádí blog.



V roce 2020 bylo "velké zvýšení dluhu odůvodněno potřebou chránit lidské životy, zachovat pracovní místa a zabránit vlně bankrotů," zdůrazňují autoři příspěvku. "Pokud by vlády nezasáhly, sociální a ekonomické důsledky by byly zničující," dodávají.



Autoři dále upozorňují, že tato úroveň zadlužení zvyšuje zranitelnost, zejména proto, že podmínky financování budou v budoucnu méně příznivé. V kontextu vysoké inflace se očekává zvyšování úrokových sazeb.



"Vysoká úroveň zadlužení ve většině případů omezuje schopnost vlád udržet oživení a schopnost soukromého sektoru investovat ve střednědobém horizontu," uvádějí.