Tripple witching day zvýšil volatilitu i objem zobchodovaných akcií

Wall Street dnes obchodovala negativně. Téměř v zisku skončily technologické tituly, když Nasdaq poklesl pouze o 0,1 %, široký index S&P 500 poklesl o 1 %. Nejhorší situace byla v sektoru financí a v energetice (oba -2,3 %). Dnešek byl zajímavý tím, že proběhl takzvaný „tripple witching day“, tedy den, kdy expirují opce na akcie, futures kontrakty na akciové indexy a opce na akciové indexy. Takový den nastává 4 x do roka a vyznačuje se zvýšenou volatilitou a vyššími objemy obchodů. To se potvrdilo i dnes, když zobchodovaný objem byl skoro o 80 % vyšší než obvykle. Výprodeje na trhu se mohou také týkat prodejů ztrátových pozic na konci roku z důvodů daňové optimalizace, což také zvyšuje volatilitu.Softwarová společnost Oracle dnes oznámila potenciální nákup společnosti Cerner, která se specializuje softwarová řešení ve zdravotnictví. Tato dohoda by mohla ocenit cílovou společnost na 30 miliard USD . Cerner na to konto narostl o 12,9 % (aby jeho hodnota odpovídala dohodě), Oracle ale poklesl o 6,4 %. Dopravní společnost narostla o 4,9 % po reportu výsledků, kdy překonala analytické očekávání a zároveň zvedla výhled na příští rok a oznámila nový program zpětného odkupu akcií.