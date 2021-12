Rozbřesk: Koruna před ČNB posiluje, mírný nádech autoprůmyslu

Hlavní událostí tohoto týdne bude v ČR nepochybně zítřejší zasedání bankovní rady ČNB, nicméně i v době těsně před Vánocemi ještě přicházejí docela zajímavé zprávy z ekonomiky. Včera to byly výsledky výroby automobilek za listopad, které dopadly podle očekávání docela dobře. Po čtyřech měsících čipového půstu se výroba aut opět dostala nad hranici 100 tis. vozů měsíčně, meziročně byla dokonce o necelých šest procent vyšší. Zmíněné předchozí čtyři měsíce však udělaly do výsledků automobilového průmyslu takový zářez, že se celková výroba aut letos s největší pravděpodobností propadne pod loňskou úroveň. Ta přitom byla nejnižší za posledních sedm let a je téměř jisté, že letos toto odvětví vytvoří nové minimum. Po slibném jaru, kdy ovšem problémy se zásobováním začaly být stále zřetelnější, přišlo extrémně slabé léto a podprůměrný podzim.



Listopadový nádech tohoto nejvýznamnějšího tuzemského odvětví je nepochybně dobrou zprávou. Avizovaná delší vánoční odstávka u největšího výrobce, stejně jako dílčí zprávy v médiích, dávají tušit, že problémům se zásobováním čipy však ještě není konec. Občas se objeví zprávy, že se vše do normálu vrátí už ve druhé polovině roku 2022, avšak jestli se tak opravdu stane, není vůbec jisté. Prozatím lze počítat jen s tím, že letošní výroba osobních aut u nás dosáhne zhruba 1,1 mil. vozů a za rekordním rokem 2018 (nebo třeba v porovnání s posledním předkovidovým rokem 2019) tak zaostane o více než 300 tisíc kusů.



Podobně neutěšeně vyznívají zprávy i z německého automobilového průmyslu, který si stále hledá nové dno. Roční produkce osobních automobilů se tam přibližuje na dohled třímilionové hranice a je tak třeba ve srovnání s rokem 2018 o téměř 40 % níže. I tam platí, že problémem není poptávka po nových vozech, ale schopnost výrobců auta vyrábět. A co se asi bude dít v situaci negativního nabídkového šoku s cenami, si každý dokáže představit sám.





*** TRHY ***



Koruna

Jen několik málo dnů před prosincovým zasedáním bankovní rady ČNB se koruna vrací k silnějším úrovním. Včera se koruna pohybovala v poměrně těsném pásmu nad hranicí 25,20 EUR/CZK. Už zítra by právě od ČNB mohla dostat nový impuls poté, co centrální banka znovu zpřísní měnovou politiku a zároveň nastíní, zda ve zvyšování úrokových sazeb bude pokračovat i v novém roce. Úrokový diferenciál na krátkém konci ve středu nejspíš dosáhne 400 bodů, nicméně trhy stále předpokládají, že to ještě není konečná. Proto komentář guvernéra po zasedání bude i tentokrát velmi důležitým vodítkem pro nastavení odhadů dalšího vývoje.



Zahraniční forex

Kombinace předvánoční atmosféry a absence zajímavých dat činí z eurodolaru zcela nezajímavý trh. Ten upadl do letargie, ze kterého jej nevytrhnou ani rádoby děsivé zprávy o šíření omicronu v Evropě.



Akcie

Zámořské trhy včera nemělo co povzbudit. Akcie padaly napříč všemi sektory. Nejvíce se nedařilo financím se ztrátou 1,9 %, ale více než 1,5 % ztratily i materiály a průmysl. Naopak téměř v zisku zakončil obchodní seanci sektor osobní spotřeby. Konkrétních korporátních zpráv včera bylo pomálu a případně byly násobně převáženy negativním makro-sentimentem.