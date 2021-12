Bloomberg: Nejlépe si letos vedly dluhopisy rozvíjejících se zemí

Dluhopisy rozvíjejících se zemí v letošním roce měly podle předpokladů oslabovat, protože centrální banky se rozhodly omezovat stimulační opatření. Místo toho ale dluhopisy s nejlepším letošním výkonem jsou právě ty, které vydaly rozvíjející se země. Na první místa žebříčku zemí podle výkonu jejich dluhopisů sestaveného agenturou Bloomberg se letos dostaly Jihoafrická republika, Čína, Indonésie, Indie a Chorvatsko. Naopak Česká republika se dostala mezi pět nejhorších z celkem 46 sledovaných zemí, neboť Česká národní banka (ČNB) začala prudce zvyšovat základní úroky.

"Pozici České republiky skutečně výrazně ovlivnila ČNB, když v červnu začala prudce zvyšovat úrokové sazby, což se nemohlo nepodepsat i na cenách, respektive výnosech dluhopisů," řekl ČTK analytik ČSOB Petr Dufek. Zatímco na začátku června třeba dvouletý český státní dluhopis nesl výnos 0,52 procenta, nyní je to skoro 3,70 procenta. To je podle něj výrazný posun za poměrně krátkou dobu, který jde na vrub právě chování ČNB a nikoliv třeba nezájmu investorů o tuzemské dluhopisy.



Pozitivní výnosy dluhopisů pěti zemí na prvních místech žebříčku by měly investorům poskytnout alespoň částečnou důvěru v to, že americká centrální banka (Fed) bude moci ukončit nákupy dluhopisů a začít zvyšovat úrokové sazby bez toho, aby to vyvolalo prudký růst globální nestability. Hlubší pohled na výkonnost v roce 2021 ukazuje, že u nejvýkonnějších dluhopisů převážně klesly ceny, ale výnosy byly pořád ještě dostatečně vysoké na to, aby ztráty z poklesu cen vyrovnaly.



Celkově dluhopisy rozvíjejících se zemí letos klesly o 1,3 procenta. To je však stále mnohem lepší výsledkem než v roce 2013, kdy Fed naznačil, že sníží nákupy aktiv, po čemž dluhopisy rozvíjejících se zemí klesly o 3,8 procenta.



Nejvyšší výnos, a to 8,7 procenta, měly v letošním roce dluhopisy Jihoafrické republiky, a to i přesto, že v této zemi v listopadu poprvé zjistili koronavirovou variantu omikron. Výnos 9,02 procenta překonává pokles ceny, který u těchto dluhopisů dosáhl 0,79 procenta, uvedl Bloomberg. Čínské dluhopisy vynesly 5,6 procenta a dluhopisy Indonésie 5,2 procenta. S dluhopisy Indie pak je spojen výnos 2,7 procenta a s dluhopisy Chorvatska výnos jedno procento.



Největší ztráty zaznamenaly dluhopisy Chile, kde výnos činí minus 16,1 procenta, Peru (minus 12,2 procenta) a Maďarska (minus 10,9 procenta). Jde o země, kde centrální banky letos zvýšily úrokové sazby, což se odráží právě v poklesu ceny dluhopisů těchto zemí. V první pětici zemí s nejhorším výkonem skončilo ještě Polsko (minus 10,2 procenta) a Česká republika (minus 9,7 procenta). I toto jsou země, kde centrální banky začaly výrazně zvyšovat úrokové sazby.



Banka uvádí, že dluhopisy Jihoafrické republiky, Indonésie a Číny by měly růst i v příštím roce. Pozitivně vidí vývoj dluhu Jihoafrické republiky a Indonésie také investiční společnost Finisterre Capital, která se zaměřuje na dluh rozvíjejících se zemí.