Maďarská centrální banka bude dál zvedat sazby, aby uřídila inflaci

Maďarská centrální banka bude v příštím roce pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, aby tak dostala pod kontrolu inflaci. Uvedl to guvernér banky György Matolcsy v rozhovoru s maďarským deníkem Magyar Nemzet. Další zvyšování úroků se očekává také v Polsku a v České republice.



Maďarská centrální banka se v červnu stala první centrální bankou v Evropské unii, která začala od vypuknutí pandemie nemoci covid-19 zvyšovat náklady na úvěry. Svou základní úrokovou sazbu od té doby zvýšila celkem o 1,8 procentního bodu na sedmileté maximum 2,4 procenta.



Podle guvernéra musí zvyšování úroků pokračovat, dokud nenastane udržitelný sestup výhledu inflace do blízkosti tříprocentního cíle centrální banky, píše agentura Reuters. V listopadu meziroční růst spotřebitelských cen v Maďarsku zrychlil na 7,4 procenta z říjnových 6,5 procenta. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za 14 let.



Zvyšování úroků letos zahájily rovněž centrální banky v České republice a Polsku. Polská centrální banka tento měsíc svou základní úrokovou sazbu zvýšila o 0,5 procentního bodu na 1,75 procenta. Od října je to už třetí zvýšení sazeb. Šéf polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński dnes uvedl, že očekává další růst úroků.



Česká národní banka (ČNB) minulý týden zvýšila svou základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 3,75 procenta. Základní úrok tak letos celkově vzrostl o 3,5 procentního bodu a dostal se na nejvyšší úroveň od roku 2008. Guvernér ČNB Jiří Rusnok minulý týden předpověděl, že sazba v příštím roce výrazně přesáhne čtyři procenta. Dnes nicméně označil za extrémně nepravděpodobné, že by se dostala nad pět procent.