Jak na rozvíjející se trhy v 2022? Investoři sázejí i na korunové dluhopisy

Aktiva rozvíjejících se trhů v příštím roce porostou. Přírůstky přinesou zmírňující inflace a rychlejší růst ekonomik. Do druhé poloviny roku se tak ale dít nebude, domnívají se Group, , Chase a další investoři, kteří o svých prognózách pro akcie, dluhopisy a měny rozvíjejících se trhů na další rok hovořili s agenturou Bloomberg. Detailnější pohled ukazuje, že rally hledají u čínských akcií a zisky u dluhopisů v místních měnách v zemích, jako jsou Česko, Polsko nebo Maďarsko.

Pro sektor, který se chystá zakončit svůj nejhorší rok od roku 2018, by zotavení v polovině příštího roku znamenalo obrat. Ukazatel akcií rozvíjejících se ekonomik MSCI sestoupil letos o více než 5 procent a vůči americkým akciím se obchoduje v blízkosti nejnižších hodnot od roku 2007 (viz graf níže). Dluh v místní měně má nakročeno k tomu završit svůj nejhorší rok od roku 2015, zatímco dolarové dluhopisy míří ke své třetí ztrátě od globální finanční krize roku 2008 (druhý graf níže).

Dominantami letošního roku byly narůstající spotřebitelské ceny, očkování proti Covid-19 a zisky amerického dolaru, poháněné očekávaným utahováním americké měnové politiky. Příští rok by ale prý do hry mohly vstoupit lepší proměnné.



Rozdíl v hospodářské expanzi mezi vyspělými a rozvíjejícími se ekonomikami se letos zúžil na 1,3 procentního bodu, z části prý i kvůli nedostatečným krokům na podporu ekonomik. S jestřábím obratem Fedu (a naznačeným trojím zvýšením sazeb v příštím roce) by ale americká hospodářská expanze mohla vrcholit. To by spolu se zotavením hospodářské aktivity na rozvíjejících se trzích mohlo diferenciál opět rozšířit a vracet výhody zpět do rukou rozvíjejících se ekonomik. Investoři pozorují náznaky zotavování i paralelně s tím, jak se centrální bankéři v diskutovaných regionech se snaží došlápnout si na inflaci a zvyšují úrokové sazby.



“Rok 2021 byl obdobím, kdy měly vyspělé trhy z hlediska hospodářského růstu lepší výkonnost než ty rozvíjející se, a to se musí změnit,” říká Tai Hui, hlavní stratég pro asijské trhy v JPMorgan Asset Management v Hongkongu. Příznivější prostředí by podle něj mohla dodat narůstající míra proočkovanosti. Americké vyhlašované sazby by navíc mohly zůstat níže než směrodatná inflace. Sháňka po ziskovosti by tím mohla být o to urputnější.

Státní dluhopisy rozvíjejících se ekonomik denominované v dolarech míří k třetímu ročnímu poklesu od roku 2018:

Úrokové sazby letos zvedlo minimálně 23 rozvíjejících se zemí a zemí na pomezí. Na inflaci by to mohlo mít uklidňující vliv, také by to však mohlo zvednout reálnou návratnost z aktiv rozvíjejících se trhů, jako jsou akcie a dluhopisy v místních měnách. Narůstající dodávky z Asie kromě toho naznačují, že úzká hrdla v dodavatelských řetězcích by se mohla rozšiřovat, což také tlumí tlak na ceny.

Ve prospěch rozvíjejících se trhů by ale mohl pracovat i další faktor, kterým je přístup k monetárnímu uvolňování v Číně. Úřady se tam snaží pomoci ekonomice, kterou svírá krize na realitním trhu, a čínské banky v prosinci poprvé po 20 měsících snížily výpůjční náklady. Tento týden zvedla svoje denní injekce likvidity čínská centrální banka, ukazují také data Bloombergu.

Následuje přehled několika velkých příležitostí, jak je vidí investoři na rozvíjejících se trzích.

Velké sázky, jak je vidí:

Eric Zhang z Investment Management: Čínské akcie, měny s vysokým výnosem, jako jsou brazilský real, mexické peso, ruský rubl

Kamakshya Trivedi z : Východoevropské měny, čínské akcie



Jean-Charles Sambor z Asset Management: Čínské dluhopisy s vysokým výnosem, externí dluh v západní Africe, dluhopisy v domácí měně v Polsku, Česku a Maďarsku



Arun Sai z Pictet Asset: akcie bank, příležitosti z opětnovného otvírání ekonomik ze Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN)



Damien Buchet z Finisterre Capital: Dluhopisy v místních měnách, externí dluh producentů ropy jako Omán, Angola, Irák nebo Ekvádor. Externí dluh zemí s napjatými ekonomikami jako Srí Lanka nebo Tunisko

Ian Samson z Fidelity International: Indonéské akcie, čínské a akcie a čínské dluhopisy s vysokým výnosem, měny středoevropských zemí

Anupam Damani z Nuveen: Firemní a státní dluhopisy v tvrdých měnách, místní dluhopisy

Zdroj: Bloomberg