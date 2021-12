Čína přítelem investora, NIO +14,8 %

Čtvrteční obchodní seance se držela v zaběhlém režimu z minulých dní, pro trhy specifické nižší volatilitou a současně i menším obchodovaným objemem. Kupříkladu index SPX 500 se i dnes pohyboval téměř celý den kolem zelené nuly, nicméně směr závěru byl opačný.



Z makro ekonomických událostí stojí za zmínku týdenní report žádostí o podporu v nezaměstnanosti. V minulém týdnu se číslo zastavilo okolo 198 tisíc žádostí. Tato úroveň je několika násobně nižší jak na počátku roku 2021 a současně report ukazuje na snížení propouštění a rovněž na vysokou poptávku po pracovních místech, a to při rekordní nabídce pracovních míst.



Sektory, které se při dnešním obchodním dni pohybovali v zeleném teritoriu byly komunikace (ATVI +0,49 %, T +0,57 %) a health sektor (PFE +1,42 %, MRNA +1,50 %).



Jednoznačnými vítězi seance jsou čínské akcie kotované ve Spojených státech. Důvodem byl příslib čínské vlády, ve kterém například zmiňuje snížení některých sazeb daní z příjmu (BABA +9,72 %, BIDU +10,50 %, PDD +10,07 %).



Přerušení ataku společnosti Technology, která po výsledcích šplhala ke 100 dolarům za akcii, to byl dnešní příběh. Důvodem poklesu bylo varování managementu před zpožděním dodávek, a to kvůli Covidu a hlavně kmenu Omikron v Číně, MU -2,37 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,2 % (36.398 b.), S&P 500 o 0,3 % (4.778 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,2 % (15.741 b.).