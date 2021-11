Výrobce baterií pro elektromobily LGES získal povolení pro největší jihokorejské IPO

Jihokorejský výrobce baterií LG Energy Solution (LGES) získal předběžné povolení k primární veřejné nabídce (IPO) akcií, která by se podle očekávání měla stát největší v zemi. Oznámila to dnes jihokorejská akciová burza. LGES dodává mimo jiné baterie pro elektromobily společnostem , (GM), Hyundai a .



Podle zdrojů listu The Korea Times by se nabídka mohla uskutečnit ještě letos. Tržní hodnota firmy se odhaduje na 100 bilionů wonů (1,9 bilionu Kč) a společnost by z primární nabídky akcií mohla získat až deset bilionů wonů. To by byl více než dvojnásobek dosud největšího vstupu na burzu v Jižní Koreji, kterým byla primární veřejná nabídka akcií pojišťovny Samsung Life Insurance v roce 2010. Hodnota této nabídky byla 4,9 bilionu wonů.



LGES v srpnu pozastavila plány na vstup na burzu kvůli nejasnostem ohledně nákladů na stažení elektromobilů Bolt automobilky . V říjnu firma přípravy na primární nabídku obnovila.



LG Energy Solutions je dceřinou společností firmy LG Chem. Za červenec až září firma vykázala provozní ztrátu 373 miliard wonů ve srovnání s provozním ziskem 169 miliard wonů ve stejném období loni, uvedla agentura Reuters.



LGES patří mezi největší výrobce baterií pro elektromobily na světě. Podle společnosti SNE Research byla za leden až srpen druhým největším výrobcem s podílem na trhu 24,5 procenta. Jedničkou byla čínská firma Contemporary Amperes Technology (CATL) s podílem 30,3 procenta.