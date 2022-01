Začala valná hromada o vytěsnění menšinových akcionářů O2 za 270 korun za akcii. Existuje snaha sdružit nespokojené a zkusit získat více

Telekomunikační společnost O2 ke dnešku spustila hlasování na valné hromadě cestou per rollam. Stěžejním tématem je hlasování o vytěsnění menšinových akcionářů na ceně 270 korun za akcii, jinak řečeno, přechodu akcií O2 za tuto nabídku na hlavního akcionáře, společnost PPF Telco B.V. V souvislosti hlasování se na českém trhu objevila snaha sdružit nespokojené akcionáře a o zajímavější protiplnění se případně soudit.

„Představenstvo obdrželo žádost od hlavního akcionáře (PPF Telco B.V.) o svolání valné hromady a představenstvo má zákonnou povinnost valnou hromadu svolat a nechat hlasovat o návrhu hlavního akcionáře. Jedná se o návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře,“ uvádí O2 v úvodu informační stránky.

Rozhodování probíhá per rollam. „S ohledem na přetrvávající omezení a stále nejistý výhled epidemiologické situace rozhodlo představenstvo o tom, že valná hromada bude rozhodovat formou per rollam, a to ve smyslu čl. 7 odst. 3 stanov společnosti,“ uvádí na webu O2.

Zdroj: O2, https://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady/

„V souladu s oznámením o konání valné hromady per rollam je ode dneška (3. 1. 2022) od 12:00 hodin zahájeno hlasování. Zároveň je od dnešního dne v Obchodním věstníku a na těchto stránkách uveřejněn (i) návrh usnesení valné hromady ve formě notářského zápisu, (ii) pravidla hlasování a informace pro akcionáře a (iii) hlasovací lístky. Společnost potvrzuje, že hlavním akcionářem byla splněna podmínka podle § 378 odst. 2 ZOK, tedy byly složeny peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění," stojí dále na webu O2.

„Veškeré podklady pro akcionáře jsou dostupné na těchto internetových stránkách a v Obchodním věstníku. Nebyly tak akcionářům rozeslány poštovní rozesílkou jako dříve (čl. 42 odst. 1 ve spojení s čl. 9 odst. 5 stanov společnosti),“ uvedla dále O2.

Skupina PPF Telco, která je s více než 90 procenty hlavním akcionářem O2 Czech Republic, obdržela předchozí souhlas ČNB se zahájením procesu výkupu minoritních akcionářů, informovali jsme již 7. prosince. Výkupní cena byla schválena na úrovni 270 Kč na akcii. Odkup bude realizovaný prostřednictvím PPF banky a měl by být dokončený zhruba do poloviny příštího roku, uvedla už tehdy PPF v tiskové zprávě.

Skupina PPF plánuje po nabytí 100 procent akcií O2 společnost plně integrovat do své telekomunikační divize PPF Telecom Group a využít všech synergií. Součástí PPF Telecom Group jsou mobilní operátoři působící pod značkou Telenor v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku, a také infrastrukturní společnosti CETIN Group, které působí ve stejných zemích i v ČR.

"Cílem začlenění operátora O2 CR je konsolidace, respektive posílení pozice PPF Telecom Group na poli telekomunikačních služeb a infrastruktury ve střední a jihovýchodní Evropě. Tento krok přinese ve výsledku nejen zkvalitnění služeb zákazníkům, ale také zjednodušení a optimalizaci ekonomických procesů ve společnosti PPF Telecom Group. To jí umožní obstát ve stále se zvětšující konkurenci na trhu," uvedl už v prosinci mluvčí PPF Leoš Rousek. O2 Czech Republic a její dceřiná společnost O2 Slovakia budou i nadále v ČR a na Slovensku působit pod značkou O2.

Nabídku lze bezesporu z právního a formálního pohledu označit za adekvátní, nicméně řada investorů by v držení akcií O2 ráda pokračovala. Otázkou je nějaká podoba kompenzace na to, že akcie mají „odevzdat“. Jinak řečeno, jako zřejmě u každého vytěsnění bude existovat skupina nespokojených investorů, kteří budou chtít získat za akcie O2 více než uvedených 270 korun. To zřejmě nepůjde jinak, než případnou následnou soudní cestou.

Aktivitu v tomto směru vyvíjí advokátní kancelář KLB Legal. „Vytěsnění minoritních akcionářů je způsobilé poškodit stovky drobných akcionářů společnosti O2, kterým nebude za přechod akcií uhrazeno přiměřené protiplnění ve spravedlivé výši. Advokátní kancelář KLB Legal nabízí vytěsněným minoritním akcionářům, kteří vlastní více než 100 ks akcií O2, zastupování při vymáhání dorovnání přiměřeného protiplnění do spravedlivé výše,“ uvádí na svém webu na zvláštní stránce, věnované zastupování nespokojených akcionářů O2. KLB Legal v této souvislosti také odkazuje na sledování webové skupiny https://www.sousede.cz/komunita/5121.