Francie pokutuje Google a Facebook Ireland kvůli cookie souborům

Francie uložila společnostem Google a Ireland vysoké pokuty za to, že uživatelům zkomplikovaly odmítnutí souborů cookie, které sledují chování na internetu. Google má zaplatit 150 milionů eur (3,7 miliardy Kč) a Ireland 60 milionů eur (1,5 miliardy Kč). V tiskové zprávě to dnes oznámil úřad CNIL, který ve Francii dohlíží na ochranu osobních údajů. Úřad zároveň ukládá dodatečnou pokutu 100.000 eur za každý den prodlení.



"CNIL zjistil, že webové stránky facebook.com, google.fr a youtube.com neumožňují odmítnout soubory cookie tak snadno, jako je přijmout," uvedl úřad. Kritizoval tak praxi, kdy je možné soubory přijmout jedním kliknutím, zatímco k jejich odmítnutí je potřeba klikat víckrát. Tím dochází podle úřadu k zásahu do svobody souhlasu a k porušení francouzského práva.



Provozovatelé platforem teď mají tři měsíce na nápravu, mimo jiné mají poskytnout francouzským uživatelům jednodušší nástroje pro odmítnutí souborů cookie. Pokud tak neučiní, bude jim účtována pokuta z prodlení.



Cookies běžně slouží k rozlišování uživatelů, ukládají se do nich například uživatelské předvolby. Jako cookie se označuje malé množství dat, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stejného serveru prohlížeč tato data posílá zpět serveru, což pak zlepšuje načítání dat a pomáhá uživateli například zrychlit práci s internetem.

Google v prohlášení uvedl, že „lidé nám důvěřují, že respektujeme jejich právo na soukromí a udržíme je v bezpečí“ a že společnost chápe svou „odpovědnost chránit tuto důvěru a zavazuje se k dalším změnám a aktivní spolupráci s CNIL ve světle tohoto rozhodnutí“ podle pravidel Evropské unie k e-privacy.

Facebook uvedl, že rozhodnutí úřadu přezkoumává. „Naše ovládací prvky pro souhlas se soubory cookie poskytují lidem větší kontrolu nad jejich daty, včetně nové nabídky nastavení na Facebooku a Instagramu, kde si lidé mohou svá rozhodnutí kdykoli změnit a spravovat, a tyto ovládací prvky neustále vyvíjíme a zdokonalujeme,“ uvedla společnost pro sociální média.



Zdroj: Bloomberg, ČTK