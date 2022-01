Ministerstvo financí vydává strategii financování na 2022. Vydávání dluhopisů pro občany pozastavuje

A proč by nemohlo dojít k refinancování v rozsahu 100%? Protože by to bylo pro stát drahé a Stanjura by se nemohl prsit, jak krotí veřejné finance. :-) A tak udělal jednoduchý šktr v emisích protiinflačních státních dluhopisů. Jako ministru financí, který chce snižovat výdaje státu, to samozřejmě nelze moc vyčítat, jako členu vlády, která má prospívat občanům státu, to ale vyčítat lze. :-) Když se nad tím zamyslíte tak protiinflační dluhopisy jsou pro stát docela dobrým motivátorem k tomu aby krotil inflaci. Čím menší inflace tím menší náklady na obsluhu státního dluhu a naopak. Pak by už všichni nebrečeli, že stát splácí své dluhy přes vysokou inflaci a stát by měl skutečnou motivaci držet inflaci nízko.

Richard Fuld