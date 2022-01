Posouzení uchazečů o stavbu bloku Dukovan bude na konci ledna, říká šéf ČEZu. ČR radí, jak na taxonomii

Podle generálního ředitele energetické společnosti Daniela Beneše bude bezpečnostní posouzení uchazečů o stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany hotové do konce ledna. Následně může být podle jeho předpokladu vyhlášený tendr. Beneš to řekl včera v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Podle jeho názoru bude nový blok spuštěný podle očekávání v roce 2036.



Uchazeči o stavbu nového jaderného bloku poslali podle Beneše rozsáhlé bezpečnostní dotazníky, každý z nich má stovky stran. I proto se podle něj posuzování protáhlo, původně mělo být hotové do konce loňského roku. Na vyhodnocení pracuje skupina na ministerstvu vnitra.



"Dá se předpokládat, že těsně po konci bezpečnostního posouzení bude vláda informována o tom, že je to tak a tak, což bude někdy začátek února. A těsně poté já předpokládám, že bude možné zahájit ten tendr, tu ostrou část toho tendru," řekl Beneš.



Podle něj stále platí, že výstavba nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech má stát 160 až 180 miliard korun. "Nemám důvod se domnívat, že by to mělo být jinak," řekl dnes Beneš. Cena výstavby a také cena financování bude mít hlavní vliv na cenu elektřiny, kterou bude elektrárna produkovat.



ČEZ podle něj plánuje také stavbu dalších jaderných bloků, vzniknout by mohly jaderné bloky Temelín 3 a Temelín 4, popřípadě ještě Dukovany 6. Příprava stavby nových temelínských bloků je podle něj v pokročilém stadiu. Je podle něj logické, aby se práce na přípravě nyní urychlily tak, aby byly splněné podmínky taxonomie, kterou plánuje Evropská komise. Podle Beneše by musely nové bloky získat stavební povolení do roku 2045, aby byly uznány za udržitelné a mohly být financovány v rámci taxonomie.





Evropská komise (EK) navrhuje za určitých podmínek dočasně zařadit jadernou energetiku a zemní plyn mezi tzv. zelené investice. Takzvanou taxonomii, tedy systém podpory ekologických investic, odmítají odpůrci obou technologií - jaderných zdrojů i zemního plynu. Kvůli některým podmínkám však nabádají k opatrnosti i jejich stoupenci. Komise bude podněty k návrhu přijímat do 12. ledna, do konce měsíce ho chce schválit.

Česká republika by se podle Beneše měla zaměřit jen na extrémně důležité připomínky k návrhu EK k tzv. taxonomii, tedy systému podpory ekologických investic. Patří mezi ně například notifikace investic do současných jaderných zdrojů. Podle Beneše je nyní příliš krátká doba na to, aby Česko podávalo velké množství pozměňovacích návrhů. "Myslím si, že by bylo taktické si říct, které ty připomínky jsou pro nás opravdu extrémně důležité a na ty se soustředit. A nemyslet si, že prosadíme 50 pozměňovacích návrhů, ale soustředit se třeba na tři čtyři," řekl Beneš.