ČEZ ESCO získá spojením s firmou Capexus zakázky v kancelářských budovách

To je jediné slovo, které mě napadne při počinu manažerů ČEZ. Přes čtyři zatáčky nějakou spojitost s energetikou najdete, ale je to už dost vzdálené od core businessu ČEZ. Nevím, jak je to s návratností u těchto investic, ale silně o ní pochybuji... Je to samozřejmě lehčí nakupovat malé firmy než se zamyslet a projektovat nějaké velké investice, které budou směřovat k energetickému zajištění státu. I když jeden balkánský megalomanský pokus tu byl a kupodivu i ten průser šéfové přežili. Asi by to chtělo vystřídat mužstvo na hrací ploše. Přiznám se, že bych byl mnohem raději, pokud by stávající ČEZ nakupoval třeba jiné utility - vodovody a kanalizace, aby zisky alespoň z monopolu na vodu a jejího čištění z části chodily státu.

lazy_lemur