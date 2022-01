Tři akcie Warrena Buffetta, které by mohly letos vyletět nahoru

Leden bývá čas, kdy si investoři sestavují investiční strategii na nový rok. Jedním z vodítek může být akciové portfolio za 350 miliard dolarů spravované společností investora Warrena Buffeta. Ne všechny akcie v tomto portfoliu vyrostly na maxima a několik z nich je za stále ještě atraktivní cenu s potenciálem růst. Zde jsou tři z nich.



Verizon



Růsty na akciích společnosti za posledních pět let téměř vyvážily jejich poklesy. V tomto časovém rozpětí narostly pouze o 3,5 %. A po pomalém, ale vytrvalém poklesu od května se cena těchto akcií nachází jen mírně výše, než když se trh v březnu 2020 propadl. A to navzdory tomu, že poslední tři finanční čtvrtletí vykazoval růst tržeb i zisků. Celkové konsolidované provozní výnosy ve 3. čtvrtletí 2021 byly jen necelých 33 miliard USD, což představuje meziroční nárůst o 4,3 %.



Verizon ve velkém sází na 5G, další evoluci bezdrátové komunikace. V letech 2021 až 2024 plánuje investovat do svých sítí dalších 10 miliard dolarů, aby mohl nabízet internet s rychlostí až 1 GB za vteřinu pro 50 milionů domácností v USA. To znamená přibližně 41 % celých Spojených států.

Akcie aktuálně vykazují forwardové PE 9 a nabízí šťavnatý dividendový výnos 4,9 %.

StoneCo



Akcie cloudové e-commerce technologické firmy StoneCo již několik měsíců ztrácí závratným tempem na hodnotě. StoneCo se za poslední rok propadla o necelých 80 %. Přestože jsou akcie StoneCo tolik volatilní, Berkshire jich stále vlastní přes 10,6 milionu.



Tato firma totiž podobné bouře vždy ustála a akcie se pokaždé vrátily zpět nahoru. Za něco málo přes tři roky, co působí jako veřejně obchodovaná společnost, své příjmy zdvojnásobila. Forwardový P/E StoneCo je 11.



Firma má podobný obchodní model jako Shopify. Její technologie poskytují pohodlnou sadu řešení pro podnikatele, kteří chtějí jednat přímo se spotřebiteli. Vzhledem k tomu, že se stále více lidí snaží přeměnit své vedlejší aktivity do plnohodnotného podnikání, by měly platformy jako StoneCo zaznamenat větší poptávku.





Amazon



Sázka na růst Amazonu v roce 2022? Nesmějte se. Akcie Amazonu právě zakončily poměrně nudný rok 2021 a za posledních šest měsíců klesly o více než 8 %.



Zatímco společnost v loňském roce pokračovala v navyšování svých tržeb (ve 3. čtvrtletí o 111 miliard USD), čistý příjem se značně snížil kvůli problémům s přepravou a personálním obsazením souvisejícím s pandemií. Firma rovněž vložila další investice do své pracovní síly. Ale tyto dopady na ziskovost by měly být jen krátkodobé.



Amazon zůstává jedním z největších hráčů ve třech masivních, rychle rostoucích odvětvích - e-commerce, cloud computingu a streamovaného obsahu. Vzhledem k velikosti této společnosti, jmění a ochotě udělat vše, co je potřeba, pro zvýšení podílu na trhu, je těžké si představit, že by její místo zaujala jiná společnost. A už jen dlouhodobý potenciál Web Services by měl Amazonu poskytnout spoustu prostoru k růstu, i když se nyní obchoduje za 3 300 dolarů za akcii.





Zdroj: Money Wise