Kanadský Quebec zavede speciální daň pro lidi odmítající očkování proti covidu

Kanadská frankofonní provincie Quebec, těžce zasažená covidem-19, v nejbližších týdnech zavede novou daňovou povinnost pojmenovanou "zdravotní daň". Platit ji budou výhradně lidé odmítající očkování proti nemoci covid-19, protože podle quebeckého premiéra Françoise Legaulta tito lidé představují významnou finanční zátěž pro své spoluobčany. Opatření se nebude vztahovat na lidi, kteří očkování ze zdravotních důvodů podstoupit nemohou. Informovala o tom dnes agentura AFP.



Deset procent obyvatel, kteří zatím nemají ani jednu dávku očkování, nesmí "škodit" zbylým 90 procentům, uvedl Legault. Neočkovaní lidé představují podle premiéra polovinu všech případů na jednotkách intenzivní péče. "Chápu a cítím všeobecnou nespokojenost vůči neočkované menšině, která podle všech propočtů zahlcuje naše nemocnice," dodal Legault na tiskové konferenci s tím, že daň by měla být poměrně vysoká.



Osmimilionová provincie má v nemocnicích 2742 pacientů s covidem, 255 jich je na jednotkách intenzivní péče.



V Quebeku od 30. prosince platí přísná opatření jako zákaz nočního vycházení od 22 do 5 hodiny nebo zákaz soukromých akcí. Potvrzení o očkování se také vyžaduje při vstupu do zdravotnických zařízeních, barů, divadel či krytých sportovišť.



V Quebecu v posledních třech dnech výrazně stoupl zájem o očkování poté, co vláda ohlásila, že od 18. ledna budou smět nakupovat ve státních obchodech s alkoholem a marihuanou jen lidé s očkováním proti covidu-19. Místní ministr zdravotnictví Christian Dubé na twitteru napsal, že objednávky na první dávku očkování stouply z přibližně 1500 denně na zhruba 6000 denně.