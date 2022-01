Ceny šesti základních potravin musí klesnout. Maďarský premiér Orbán se před volbami pustil do boje s inflací

Když vláda říká, že sníží ceny čehokoli, každý slušný člověk by se měl mít na pozoru: 1) Z něčeho se to snížení musí zaplatit, kde na to vláda vezme, no přece nám všem, a 2) Jak může vláda vědět, co má o kolik zlevnit? nerozhoduje o tom náhodou poptávka a nabídka mnohem efektivněji?

Pracovitý Prosecký