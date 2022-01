Diamanty jako vítěz covidkrize: Jednička De Beers chystá největší zdražení za několik let

Největší světový producent diamantů, nadnárodní společnost De Beers, přistoupil k nejvýraznějšímu zvýšení cen diamantů za několik let. Firma těží z vysoké poptávky po nebroušených kamenech, uvedla dnes agentura Bloomberg. Firma podle jejich zdrojů ceny zvýšila při svém letošním prvním prodeji zhruba o osm procent. Největší nárůst se týká menších a levnějších kamenů. Mluvčí firmy, která patří těžařskému gigantu , odmítl věc komentovat.



Diamantový průmysl byl jedním z překvapivých vítězů v době, kdy se světová ekonomika začala vzpamatovávat z prvních dopadů pandemie covidu-19. Očekává se, že poptávka spotřebitelů po diamantových špercích v loňském roce silně vzrostla, zatímco nabídka zůstala omezená.



Společnost De Beers zvyšovala ceny surových diamantů po většinu loňského roku. Snažila se zotavit z prvního roku pandemie, kdy se aktivita v tomto odvětví téměř zastavila. Většina z tohoto zvýšení cen se ale zaměřovala na větší a dražší diamanty, zatímco nyní se zvyšování cen soustředí na levnější kameny.



Při prodeji v Botswaně společnost De Beers zvýšila cenu větších kamenů asi o pět procent, uvedly zdroje Bloombergu. U některých menších surových diamantů podle nich cena vzrostla až o pětinu.



Menší diamanty, které se používají v levnějších špercích prodávaných například v řetězci diskontních obchodů Walmart, se několik let potýkaly s nadměrnou nabídkou. Ke konci loňského roku se však jejich cena výrazně zvýšila, když se nabídka omezila a kvalitnější zboží zdražilo.



To vedlo k nákupní horečce na sekundárním trhu, kde akreditovaní odběratelé těžařů De Beers a firmy Alrosa prodávají drahokamy dalším výrobcům. To podnítilo společnost De Beers, aby reagovala zvýšením vlastních cen.