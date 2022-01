Microsoft, jeho CEO a jedno možné prvenství

je v aktuální skupince technologických goliášů nejstarším obrem. Počátky tohoto výrobce softwaru sahají do "zvonáčového" roku 1975. Navzdory tomu nyní tento gigant za 2,5 bilionu dolarů ve světě Big Tech z hlediska výkonnosti akcií vyniká. A jeho šéf Satya Nadella stojí před očekáváním doručit tento výsledek znovu. Pokud se mu to podaří, stane se nejúspěšnějším CEO druhé generace v historii, jestliže si jako měřítko vezmeme vytvořenou hodnotu, napsal v komentáři sloupkař agentury Reuters Richard Beales.

Otěže Nadella převzal v roce 2014 od Stevea Ballmera, kterého do přijal mezi prvními jeho zakladatel Bill Gates. Tržní hodnota vyrostla o 2,2 bilionu dolarů z částky o něco málo vyšší než 300 miliard dolarů. Dosud to byl jenom Tim Cook z Applu, který ukormidloval o něco větší zvýšení tržní hodnoty od okamžiku, kdy v roce 2011 převzal otěže od Stevea Jobse. Nadella ale začínal z nižší základny a měl na to méně času. I tak dýchá Cookovi na záda. Sundar Pichai, první muž Googlu a pak i mateřského Alphabetu, je daleko za nimi.

A se daří. Pro investory jsou oblíbeným měřítkem takzvané FAANG akcie: Meta Platforms, , .com, a Alphabet. Při srovnání s nimi byla celková návratnost během jednoho roku do 8. prosince 2021 jenom druhá za Alphabetem.

Gatesova firma je sice středního věku, má ale také spoustu energie. Analytici v listopadovém reportu poukázali „drahokam“, kterým podle nich je byznys pro cloud computing zvaný Azure.

Veřejnému cloudu v minulosti dominoval Web Services. V roce 2017 mu patřil podíl 65 % na trhu, službě Azure 20 % a produktu od Googlu jen 15 %. Do roku 2020 zvedl svůj podíl na 30 %. Skoro vše bylo podle Deutsche na úkor Amazonu.

je tradičně silný u firemních zákazníků a ve zdrojích, které mu pomáhají dotáhnout se na ostatní. To se stalo u firemního produktu Teams poté, co Slack Technologies vyvinua trh pro software umožňují komunikaci na pracovišti. A mohlo by se to stát znovu s ideou takzvaného metaverza, které má tolik v oblibě šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg.

Zdroj: Reuters Breakingviews