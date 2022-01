Sony chce proniknout na trh elektrických vozidel. Chystá Sony Mobility

Japonský technologický konglomerát se chystá letos na jaře založit firmu Mobility, s níž chce zkusit proniknout na trh s elektrickými vozidly. Před zahájením světového veletrhu spotřební elektroniky CES v USA to oznámil šéf firmy Keničiró Jošida, který zároveň představil již druhý prototyp elektrického vozidla, který společnost vyvinula. Akcie společnosti stouply dnes v Tokiu o 3,7 procenta.



Sony uvedlo svůj první prototyp elektromobilu na konferenci CES v roce 2020, tehdy jej nazývalo Vision-S. Firma však tehdy nicméně uvedla, že masovou výrobu ani komerční prodej zatím neplánuje. Letos představila model označený Vision-S02 a o původním prototypu hovoří jako o Vision-S01. Nový prototyp již nyní testuje v provozu.



Sony byla první technologickou firmou, která představila konkrétní elektromobil, dlouhodobě se však hovoří rovněž o možných podobných snahách společnosti . Kalifornská společnost nicméně zatím jasně řekla jen to, že testuje svou technologii pro autonomní řízení.



Trh s elektromobily je zatím poměrně malý, v USA nyní představují jen asi tři procenta všech prodaných vozů. Segment však přilákává obrovské investice a očekává se, že počet aut bez spalovacího motoru v příštích letech strmě poroste. Vláda prezidenta Joea Bidena chce tomuto trendu napomoci například štědrými daňovými úlevami na nákup nových elektromobilů, čímž chce splnit cíl snížit emise skleníkových plynů o polovinu do konce desetiletí. Záměr je však součástí obřího Bidenova investičního balíku, který zatím neprošel Kongresem.

Letošní ročních prestižního technologického veletrhu CES se v Las Vegas rozbíhá právě dnes. K hlavním tématům patří chytrá města, udržitelnost, 5G či internet věcí. patří podle Bloombergu k firmám, které přicházejí s významnými sděleními.

