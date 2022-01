Elon Musk po průlomovém roce pro Teslu i elektromobily: Naše prodeje letos vzrostou o polovinu

Tržby Tesly v roce 2021 stouply o 71 procent na 53,8 miliardy dolarů. Firma už dříve uvedla, že loni dodala na trh 936.172 elektromobilů, tedy meziročně o 87 procent více.



Musk označil loňský rok za "průlomový pro Teslu a pro elektromobily obecně" s tím, že o ziskovosti elektromobilů už není pochyb. Dodal ale, že společnost letos nepředstaví žádné nové modely, protože má problémy s dodávkami i pro starší typy vozů. Až do roku 2023 by se podle něj mohlo přesunout zahájení výroby avizovaného elektropickupu Cybertruck.



Výsledky za samotné čtvrté čtvrtletí překonaly očekávání analytiků. Čistý zisk stoupl meziročně o 760 procent na 2,3 miliardy dolarů. Tržby se ve třech měsících do konce prosince zvýšily o 65 procent na 17,7 miliardy dolarů

Akcie Tesly přesto po uzavření burzy mírně oslabovaly. Od začátku letošního roku ztratily téměř 22 procent.